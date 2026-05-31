Abelardo de la Espriella arrasó y se enfrentará en segunda vuelta a Iván Cepeda por la Presidencia de Colombia

Paloma Valencia se quedó por fuera de la segunda vuelta con el 6,92% para un total de 1.637.428 votos, a una diferencia considerable de Cepeda, mientras más lejos estaban Sergio Fajardo (4,25% - 1.007.515 votos) y Claudia López, que ni siquiera llegó al 1%, sumando 225.265 votos que representaron el 0,95%.

Con el 99,85% de las mesas escrutadas, Abelardo de la Espriella llegó al 43.73% con 10.344.679 votos, seguido de Iván Cepeda con el 40,91% para un total de 9.679.145 sufragios.

Colombia elegirá entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en segunda vuelta. El “outsider” de derecha que llegó sin la bendición de Álvaro Uribe Vélez se enfrentará al candidato del presidente Petro, lo que también ocurrió en 2022. Si bien ambos venían con el discurso de ganar en primera vuelta, ninguno lo logró.

De la Espriella llegó impulsado por un discurso antiestablecimiento y un apoyo de amplios sectores de la derecha, copiando un modelo que ya ha triunfado en países como El Salvador y Argentina; mientras que Cepeda llegó apoyado no solo por las bases y los apoyos del presidente Gustavo Petro, sino por un presidente y un Gobierno que lo vienen impulsando con claras participaciones en política que deben ser sancionadas por la ley.

Aunque en los primeros cinco boletines entregados por la Registraduría, el candidato del oficialismo apareció encabezando el número de votos, esa tendencia se revirtió. De la Espriella dio la sorpresa y no solamente pasó a Cepeda desde el boletín, sino que al boletín número 17, con el 97.58% de las mesas escrutadas, le sacaba más de 600.000 votos.

También vale resaltar que, desafortunadamente, ambos candidatos llegaron a esta instancia democrática sin haber confrontado sus ideas en debates presidenciales.

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Abelardo de la Espriella ya recibió el apoyo de Álvaro Uribe, pero es claro que el expresidente no tendrá la misma influencia que habría tenido si se tratara de una candidatura del Centro Democrático, como la de Valencia, quien llegó a estas votaciones con el apoyo de los partidos tradicionales sobre la mesa —Conservador, Liberal, La U y el Mira—, sin embargo, muchos de los congresistas y militantes cogieron por su lado y hubo quienes se movieron por De la Espriella y Cepeda.

El expresidente Uribe confirmó que el apoyo del Centro Democrático será para Abelardo de la Espriella, aceptando su derrota. “Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades”, inició en su mensaje el expresidente. “Ganó el Dr. Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero”, añadió.

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De hecho, advirtió que con Cepeda como eventual presidente, el país podría “convertirse en una sucursal del chavismo”.

Como se afirmó, hay similitudes con el escenario de 2022. Empezando con que se quemó la candidata a la que apoyaron “oficialmente” los partidos tradicionales. En ese caso, fue el hoy alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Una segunda vuelta llegó Petro, por el Pacto Histórico —como hoy llega Cepeda—. Por la derecha, como hoy, llegó el “forastero” Rodolfo Hernández, que en segunda vuelta perdió contra Petro.

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Queda ver qué ocurrirá con De la Espriella, ya que no solo logró movilizar ese voto antiestablecimiento, sino, precisamente, el voto de la derecha y hasta de las bases uribistas. Pero deberá crecer hacia otros votantes, como deberá hacerlo Cepeda. Ambos candidatos llegaron a esta segunda vuelta apuntando a un nicho de votación en el que se sienten cómodos, aumentando la polarización.

Ahora viene una etapa en la que tanto el abogado como el senador del Pacto Histórico buscarán votos del centro o indecisos; de aquellos que votaron por otros candidatos. Queda ver si aguantarán aún más su discurso o lo moderarán.

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Si bien la mayoría de votos de Valencia pueden ir para De la Espriella, hay heridas que pueden ser difíciles de sanar, dado que hubo fuertes choques entre ambas campañas. De la Espriella mostró a Valencia ya sus círculos como “los de siempre”, pero ahora no podrá ganar sin ellos. Mientras tanto, Cepeda posiblemente moderará su discurso para llegarle a votar de candidatos como Claudia López y Sergio Fajardo.