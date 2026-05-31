Abelardo de la Espriella arrasó y se enfrentará en segunda vuelta a Iván Cepeda por la Presidencia de Colombia

Colombia elegirá entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en segunda vuelta. El “outsider” de derecha que llegó sin la bendición de Álvaro Uribe Vélez se enfrentará al candidato del presidente Petro, lo que también ocurrió en 2022. Si bien ambos venían con el discurso de ganar en primera vuelta, ninguno lo logró.
Con el 99,85% de las mesas escrutadas, Abelardo de la Espriella llegó al 43.73% con 10.344.679 votos, seguido de Iván Cepeda con el 40,91% para un total de 9.679.145 sufragios.
Paloma Valencia se quedó por fuera de la segunda vuelta con el 6,92% para un total de 1.637.428 votos, a una diferencia considerable de Cepeda, mientras más lejos estaban Sergio Fajardo (4,25% - 1.007.515 votos) y Claudia López, que ni siquiera llegó al 1%, sumando 225.265 votos que representaron el 0,95%.
Perfil: Abelardo De la Espriella, el litigante que quiere ser presidente