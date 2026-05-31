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“Anuncio mi apoyo a Abelardo e invito a que derrotemos a Cepeda”: Paloma Valencia reconoce resultados de primera vuelta

Tras no pasar a la primera vuelta y luego de un resultado desalentador, la candidata del Centro Democrático oficializó su apoyo al abogado Abelardo de la Espriella.

  • Desde la localidad de Engativá, en el GHL Hotel Capital, la candidata del Centro Democrático dio sus declaraciones tras el cierre del sufragio FOTO: COLPRENSA
    Desde la localidad de Engativá, en el GHL Hotel Capital, la candidata del Centro Democrático dio sus declaraciones tras el cierre del sufragio FOTO: COLPRENSA
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 1 hora
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La candidata del Centro Democrático, desde un primer momento, iba a dar sus declaraciones en el Compensar de la Avenida 68, al noroccidente de la capital; no obstante, tras los resultados, cambió su lugar de anuncio y dio sus palabras desde el hotel GHL.

Con ella estaban los excandidatos que la acompañaron en la Gran Consulta por Colombia. A su lado, y quien apoyó su anuncio, se encontraba su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

“De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidente, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, que el neocomunismo que impera en este país no continúe, a que estemos firmes al lado de las ideas, la libertad, la iniciativa privada y el cuidado de los más pobres”, dijo la representante del Centro Democrático durante su discurso.

Entérese: Abelardo de la Espriella celebra su paso a segunda vuelta: “Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo”

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe confirmó en su cuenta de X que el apoyo del Centro Democrático será para Abelardo de la Espriella, aceptando su derrota.

“Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades”, inició en su mensaje el expresidente. “Ganó el Dr. Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero”, añadió.

De hecho, advirtió que con Cepeda como eventual presidente, el país podría “convertirse en una sucursal del chavismo”.

Una salida en falso

Desde las 3 p. m. de la tarde de este domingo se citó al recinto en la Plaza Jubileo en Compensar a todas las personas que escucharían, junto a ella, los resultados de estas elecciones en primera vuelta. Pero la candidata nunca llegó. Y ni siquiera la música, que fue lo que más sonó, fue capaz de animar el ambiente.

Caras largas mientras se recibieron los primeros boletines eran el paisaje en medio de una tarima que nunca se llenó.

Valencia, quien desde la mañana acompañó al expresidente Álvaro Uribe a votar en Rionegro y luego viajó a la capital para ejercer su derecho al voto, anunció a última hora que, en lugar de entregar sus declaraciones en el Compensar de la 68, lo haría desde el GHL Hotel Capital. Una maniobra que, de no haber sido por un resultado tan apabullante, probablemente no habría tomado.

Lea también: Abelardo de la Espriella arrasó y se enfrentará en segunda vuelta a Iván Cepeda por la Presidencia de Colombia

Desde los primeros boletines, la desilusión se hizo evidente en el “evento”. Bajo una carpa que protegía del cielo gris de la capital, quienes ocupaban algunas de las sillas comenzaron a retirarse en silencio y a voz baja. La derrota, no obstante, no los tomó desprevenidos.

Lo que sí fue una sorpresa fue la votación final, que ni siquiera alcanzó la que en su momento obtuvo en la consulta del pasado 8 de marzo. Pasó de 3.236.286 votos a 1.638.338 sufragios en tan solo unos meses. Una caída que ni las encuestas vaticinaron.

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