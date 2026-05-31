“Anuncio mi apoyo a Abelardo e invito a que derrotemos a Cepeda”: Paloma Valencia reconoce resultados de primera vuelta

La candidata del Centro Democrático, desde un primer momento, iba a dar sus declaraciones en el Compensar de la Avenida 68, al noroccidente de la capital; no obstante, tras los resultados, cambió su lugar de anuncio y dio sus palabras desde el hotel GHL. Con ella estaban los excandidatos que la acompañaron en la Gran Consulta por Colombia. A su lado, y quien apoyó su anuncio, se encontraba su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. “De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidente, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, que el neocomunismo que impera en este país no continúe, a que estemos firmes al lado de las ideas, la libertad, la iniciativa privada y el cuidado de los más pobres”, dijo la representante del Centro Democrático durante su discurso. Entérese: Abelardo de la Espriella celebra su paso a segunda vuelta: “Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo”

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe confirmó en su cuenta de X que el apoyo del Centro Democrático será para Abelardo de la Espriella, aceptando su derrota. “Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades”, inició en su mensaje el expresidente. “Ganó el Dr. Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero”, añadió. De hecho, advirtió que con Cepeda como eventual presidente, el país podría “convertirse en una sucursal del chavismo”.

Una salida en falso