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EN VIVO | Colombia elige presidente: se abrieron las urnas y Petro y varios candidatos ya votaron

Con Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia encabezando las últimas encuestas, los colombianos eligen al sucesor de Gustavo Petro. Las urnas abrirán de 8 de la mañana a 4 de la tarde y, según el Registrador Hernán Penagos, hacia las 6 de la tarde se sabrá si hay segunda vuelta el 21 de junio.

  • El sucesor de Gustavo Petro se posesionará el 7 de agosto. Foto: Manuel Saldarriaga
    El sucesor de Gustavo Petro se posesionará el 7 de agosto. Foto: Manuel Saldarriaga
  • Abelardo de la Espriella en el colegio La Enseñanza de Barranquilla. Foto: Captura de video.
    Abelardo de la Espriella en el colegio La Enseñanza de Barranquilla. Foto: Captura de video.
  • El presidente Gustavo Petro votó por Iván Cepeda. Foto: AFP.
    El presidente Gustavo Petro votó por Iván Cepeda. Foto: AFP.
  • EN VIVO | Colombia elige presidente: se abrieron las urnas y Petro y varios candidatos ya votaron
  • Filas en Plaza Mayor, Medellín, para votar. Foto: El Colombiano.
    Filas en Plaza Mayor, Medellín, para votar. Foto: El Colombiano.
Esteban Mejía Serrano
Esteban Mejía Serrano
hace 2 horas
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Llegó el día. Los colombianos se acercan a las urnas para escoger al próximo presidente de la República. Recuerde consultar su puesto de votación en la página oficial de la Registraduría. Debe poner su número de cédula.

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar, y la Fuerza Pública contará con más de 246.000 hombres y mujeres para garantizar la seguridad e integridad de los comicios en el territorio.

Si todavía no sabe por quién votar, le recordamos la importancia de hacerlo; no deje que elijan por usted. Le invitamos a hacer este test de afinidad para descubrir qué candidato tiene propuestas que se acercan más a lo que usted piensa.

9:00 a.m: votó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en compañía de Paloma Valencia

Pasadas las 9:00 a.m., el expresidente Álvaro Uribe Vélez llegó al Colegio Antonio Domado Camacho, en Rionegro, para ejercer su derecho al voto. El líder natural del Centro Democrático lo hizo acompañado de la candidata Paloma Valencia.

8:25 a.m: votó Abelardo de la Espriella en Barranquilla

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella llegó rodeado de escoltas al colegio La Enseñanza de Barranquilla para votar. Allí fue ovacionado por sus seguidores.

“Hoy se define la democracia y el futuro de Colombia. Y Antioquia será fundamental para eso”, dijo el candidato.

Abelardo de la Espriella en el colegio La Enseñanza de Barranquilla. Foto: Captura de video.
Abelardo de la Espriella en el colegio La Enseñanza de Barranquilla. Foto: Captura de video.

8:25 a.m: votó el presidente Petro en Bogotá

El presidente Gustavo Petro ejerció su derecho al voto en el puesto del Congreso de la República, en Bogotá. Mostró su voto por Iván Cepeda, pese a que la ley prohíbe que el presidente le haga campaña a cualquier candidato.

Se sabía que era su candidato por pertenecer a su movimiento político y porque el presidente venía haciéndole campaña a la continuidad de su gobierno, de la que Cepeda ha hablado en varias ocasiones.

El presidente Gustavo Petro votó por Iván Cepeda. Foto: AFP.
El presidente Gustavo Petro votó por Iván Cepeda. Foto: AFP.

8:20 a.m: votó José Manuel Restrepo en Bogotá

El candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella, votó en la capital del país, en la Universidad EAN.

“Hay que ejercer desde temprano el derecho al voto, y sobre todo el deber que tenemos como ciudadanos. No dejemos para tarde esta decisión, porque hoy Colombia se juega el todo por el todo por su democracia”.

8:10 a.m: votó Sergio Fajardo en Medellín

Alrededor de las 8:10 a.m., el candidato presidencial Sergio Fajardo llegó a su puesto de votación en el INEM José Félix de Restrepo, en El Poblado, en Medellín. Lo hizo acompañado de su pareja, la excanciller María Ángela Holguín.

“Acabemos con esta polarización. Colombia no necesita rabia, y el reto es un presidente para toda Colombia, no para media”, dijo el candidato.

EN VIVO | Colombia elige presidente: se abrieron las urnas y Petro y varios candidatos ya votaron

8:00 a.m: suena el himno y se abren las urnas a nivel nacional

Sonó el himno en los puestos de votación y se abrieron las urnas. Ya se presentaban filas en algunos puestos de votación como el de Plaza Mayor, uno de los principales de Medellín.

Filas en Plaza Mayor, Medellín, para votar. Foto: El Colombiano.
Filas en Plaza Mayor, Medellín, para votar. Foto: El Colombiano.

7:58 a.m: habló el gobernador Andrés Julián Rendón

En la instalación del PMU desde La Alpujarra habló el gobernador Andrés Julián Rendón. “Antioqueños, llegamos a esta jornada democrática en medio de emociones intensas, amplificadas, muchas veces por las redes sociales y con la sensación que hicieron falta más debates, y más espacios para la deliberación serena y sensata. Nos demanda la democracia ser conscientes de la trascendencia de este momento”, expresó.

7:55 a.m: habló el alcalde Federico Gutiérrez

“Hoy no ejercemos simplemente un derecho, hoy honramos una responsabilidad, la responsabilidad de que estas no sean las últimas elecciones en democracia y en libertad, la responsabilidad de elegir el país que queremos ser, una nación de regiones, porque este país no se construyó solamente desde Bogotá”, expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en la instalación del Puesto de Mando Unificado a pocos minutos de abrirse las urnas en el territorio nacional.

“Colombia es mucho más grande que cualquier gobierno, mucho más grande que cualquier dirigente, mucho más grande que cualquier proyecto político y precisamente por eso debemos cuidar lo más valioso que tenemos, nuestra democracia”, agregó.

7:50 a.m: habló el presidente Petro y el registrador Penagos

“El destino en el corto plazo amerita la reflexión sino la decisión de votar. Votar, ojalá, todos y todas las que tienen este derecho. El derecho al voto debe ser libre y transparente, la libertad debe ser la base de la democracia. Y esa libertad implica que su voto es de acuerdo a sus convicciones, análisis y deseo, y no puede ser interferido por presiones ajenas a su autonomía”, dijo el presidente.

“Le solicito al Registrador que se empiece el proceso sobre el cual la Registraduría sea propietaria del software de escrutinios (...) que sus desarrollos algorítmicos se hagan desde y dentro del Estado, es una orden judicial”, agregó, criticando de nuevo el software electoral a pesar de las garantías que ha dado la Registraduría.

Por su parte, el registrador Hernán Penagos invitó a “mostrar al mundo cómo se resuelven pacíficamente las diferencias políticas, a votar con entusiasmo (...) invitados para ejercer sus derechos políticos con absoluta tranquilidad y libertad”.

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