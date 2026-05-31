Con más de 670.000 votos, De La Espriella barrió en Medellín en la primera vuelta

Abelardo de la Espriella se consolidó como el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Medellín.

De acuerdo con los datos del boletín 21 de la Registraduría, con el 100% de las mesas informadas, el candidato se proclamó como vencedor con 676.358 de los votos, equivalentes al 55,09%.

Le puede interesar: Abelardo de la Espriella arrasó y se enfrentará en segunda vuelta a Iván Cepeda por la Presidencia de Colombia

Una de las principales sorpresas de la jornada fue que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien se consolidó en el segundo lugar, con 300.729 votos en esa última actualización, equivalentes al 24,49% de los sufragios.