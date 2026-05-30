Nacional vs. Junior: tres finalistas de 2015 repiten en la serie final del Apertura-2026

Solo tres de los futbolistas que estuvieron en la final entre Atlético Nacional y Junior, que se jugó en el Clausura de 2015, estarán presentes en el duelo por el título del Apertura de este año, que inicia el próximo martes en el Romelio Martínez de Barranquilla.

En este momento, dos juegan en el equipo antioqueño, mientras que el otro es una de las figuras del elenco atlanticense, que busca ser el primer bicampeón del fútbol colombiano desde 2020, cuando América lo consiguió.

William Tesillo, Marlos Moreno y Yimmy Chará son los jugadores que repetirán final con los equipos que disputarán el título del primer semestre de este año. Hace 11 temporadas, cuando Junior y Nacional disputaron el título de 2015, Chará era la gran figura del Rey de Copas.

Por entonces, el futbolista vallecaucano disputaba su primer año con Nacional, equipo en el que jugó 26 partidos y marcó cinco goles. En la final de ida, que se disputó en Barranquilla, Chará anotó el gol de la derrota 2-1 contra los barranquilleros, duelo que se jugó el 16 de diciembre de 2015.

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Entre tanto, en la final de vuelta, que se disputó el 20 de diciembre de ese año, Marlos Moreno, entonces un juvenil con gran proyección internacional, marcó el gol con el que Nacional empató la serie en el global y forzó los penaltis.

Uno de los defensores del Junior que sufrió los ataques de Marlos Moreno, Yimmy Chará y compañía fue William Tesillo, por entonces un joven que salió a préstamo del Deportes Quindío, club en el que estuvo entre 2010 y 2013, y que tenía buena proyección para el balompié local.

Aquella vez Chará y Marlos celebraron. Nacional se impuso 3-2 en la tanda de penaltis que definió el título de ese año en la tercera final que se jugó entre ambos equipos. La primera fue en 2004, cuando Junior se quedó con el título. En 2014, Nacional se impuso en la final del Apertura.

Un presente contradictorio

El tiempo pasó. Chará, Moreno y Tesillo se fueron para el balompié internacional. Después regresaron al fútbol colombiano y, con la experiencia acumulada, llegaron a los clubes en los que juegan actualmente.

Desde inicios de 2024, Yimmy Chará se convirtió en una de las figuras del Junior de Barranquilla. Ahora es uno de los capitanes del equipo dirigido por Alfredo Arias, que terminó segundo en el Todos contra Todos del Apertura 2026 y que busca su duodécima estrella en el FPC.

Entre tanto, en junio de ese año, Atlético Nacional fichó, como una de sus contrataciones estelares, al defensor William Tesillo, quien venía del León de México y tuvo pasos por la Selección Colombia de mayores.

A mediados de 2025, el futbolista antioqueño Marlos Moreno, que ahora tiene 29 años, logró cerrar su regreso al equipo en el que se formó y con el cual debutó. El martes, en Barranquilla, después de 11 años, estos jugadores volverán a estar presentes en una final entre Nacional y Junior.

Dos lo harán desde una orilla diferente.

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