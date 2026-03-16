Video | Susto en Bogotá: saltarín inflable salió volando por plena vía principal

Lo que parecía una tarde normal en el sur de Bogotá terminó convertido en una escena de tensión en plena vía pública. Un saltarín inflable utilizado para fiestas infantiles fue levantado por una fuerte ráfaga de viento y terminó recorriendo varios metros sin control sobre la avenida Guayacanes, generando alarma entre conductores y peatones que presenciaron el hecho.

El episodio ocurrió el domingo 15 de marzo cuando la estructura inflable, que aparentemente estaba instalada en las inmediaciones de la vía, se desprendió de su anclaje y comenzó a desplazarse sin control por el corredor vial. Lo que en principio pudo parecer un objeto arrastrado por el viento terminó convirtiéndose en un elemento de riesgo para quienes transitaban por la zona.

Las imágenes del momento se difundieron rápidamente en redes sociales y muestran cómo el juego infantil avanza con fuerza por la calzada mientras las personas intentan advertir el peligro. En cuestión de segundos, la escena fue un momento de tensión para quienes estaban cerca, pues el inflable se movía con rapidez entre vehículos, señales de tránsito y edificaciones cercanas.

El video fue grabado desde el interior de un vehículo que transitaba en sentido contrario al desplazamiento del inflable. En las imágenes se observa cómo la fuerza del viento impulsa la estructura, que por momentos parece dirigirse directamente hacia el carro desde donde se registra la escena. Los ocupantes del vehículo siguen con atención el recorrido del objeto, mientras intentan anticipar hacia dónde se moverá.

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La preocupación de quienes presenciaban el hecho quedó registrada en el audio de la grabación. “Hizo caer a el de la moto”, se escucha decir a una persona, mientras insiste con urgencia, “Alguien que lo tenga ahí, alguien que lo pare ahí”, reflejando el nerviosismo que generaba ver el inflable avanzar sin control en medio del tráfico.