Dímelo Jara, mánager de Blessd, rompió el silencio sobre presunto atropellamiento a un ciclista; esto dijo

Un siniestro vial en la avenida Regional el pasado domingo donde estuvo involucrado un ciclista y una camioneta registrada a nombre de Santiago Jaramillo, reconocido en la industria musical como Dímelo Jara, ha desatado polémica. El empresario salió en su defensa.
Lo hizo a través de las redes sociales, donde publicó una historia desmintiendo las acusaciones sobre su participación en el hecho que dejó al ciclista con varias lesiones.
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“Está sucediendo algo que es totalmente falso, es que me están culpando de un supuesto accidente automovilístico en que he atropellado a un ciclista”, aludió Jaramillo. “Yo no sé de dónde sacan todo eso”, agregó.