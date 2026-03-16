Alerta por supuesta campaña para manipular apuestas electorales en favor de Cepeda en Polymarket

Justo cuando restan poco más de dos meses para la primera vuelta presidencial, este lunes se denunció una supuesta campaña de manipulación a favor del hoy senador Iván Cepeda, el ungido del Pacto Histórico, en el mercado de apuestas Polymarket. Se trata de una plataforma virtual de mercados en el que, sin una metodología estadística clara, las personas realizan apuestas y predicciones sobre diferentes eventos, desde competiciones deportivas hasta certámenes políticos. Las elecciones presidenciales de Colombia no están al margen de ese mercado y allí hay quienes desde hace meses lanzan sus predicciones. Lea también: Fracking, austeridad y redistribuir la riqueza: estas son las propuestas económicas de los candidatos Los pronósticos se dispararon además tras las elecciones del pasado 8 de marzo en Polymarket, una plataforma que también se ha convertido en una fuente de consulta y estimación obligada para algunos analistas políticos y público en general que busca medirle la temperatura a la carrera electoral. En este contexto, se conoció una denuncia sobre una supuesta manipulación a favor de Iván Cepeda mediante una billetera que, al parecer, se gestó con el único propósito de promover transacciones en favor del congresista, uno de los punteros de los sondeos.

La denuncia, realizada por el usuario @cryptobasenji –quien se identifica como un “científico de datos” y quien dice operar con base en futuros deportivos y geopolítica en Polymarket–, hace semanas identificó una billetera “creada exclusivamente” para comprar la alternativa “Cepeda YES” en Polymarket. “Ni una sola otra transacción en todo su historial. Se financió mediante múltiples billeteras utilizando repetidores diseñados para ocultar el origen del dinero. Solía comprar bloques de $100 entre 4 y 5 veces en 2 minutos usando un bot, cada semana, con una precisión asombrosa”, advirtió el usuario. De acuerdo con la denuncia, a medida que se acercaban las elecciones al Senado, “la billetera se volvió más agresiva”, hasta el punto de que hoy en día compra bloques de $100 hasta 15 veces en 2 minutos. “Eso no es una apuesta personal. Es un presupuesto que se ejecuta según un cronograma. Primero, un bot infla el precio. Luego, un muro falso de 50.000 dólares lo defiende. Y finalmente, el muro desaparece en el momento en que el precio se acerca a él. Alguien lleva dos meses llevando a cabo una campaña de manipulación en el mercado de las elecciones presidenciales colombianas”, explicó.

Hasta ahora, según los resultados de la plataforma, el favorito para ganar en la primera vuelta del próximo 31 de mayo sería justamente Cepeda, con una probabilidad del 44 %. Le sigue Abelardo de la Espriella (31 %), Paloma Valencia (19,1 %) y Roy Barreras (1 %). En septiembre pasado, Coljuegos –entidad encargada de la administración y vigilancia de juegos de suerte y azar–, solicitó el bloqueo de Polymarket, advirtiendo que se trata de una plataforma ilegal. “Las apuestas sobre eventos electorales no están reguladas en el país y, por lo tanto, representan una modalidad ilegal de juegos de suerte y azar. Debido a ello, Coljuegos solicitó a los proveedores de servicios de internet el bloqueo del portal web Polymarket, a través del cual se realizan predicciones, se recauda dinero y se cursan apuestas en criptomonedas sin la respectiva autorización por parte de la entidad”, señaló la entidad.