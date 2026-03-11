Video | Entre lágrimas, así despidió Ivan Zuleta a su sobrina Daniela, encontrada sin vida en su casa en Valledupar

El dolor en la dinastía Zuleta no se expresó esta vez con las melodías de un acordeón, sino con un silencio sepulcral que inundó la funeraria Ecce Homo en Valledupar, en donde el reconocido artista Ivan Zuletá no pudo contener su tristeza tras la pérdida.
Le puede interesar: Hallan muerta a Daniela Zuleta Genecco, sobrina de Iván Zuleta, en Valledupar
La despedida de Daniela Isabel Zuleta Gnecco, de 15 años, transformó la capital del Cesar en un escenario de consternación absoluta tras su fallecimiento el pasado lunes 9 de marzo, cuando fue hallada sin signos vitales en una habitación de su propia casa.