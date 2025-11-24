Video | Entre aplausos y arengas: Valentina Castro visitó Tumaco y fue recibida como una superestrella

El aeropuerto de Tumaco, Nariño, se convirtió en el escenario de una celebración vibrante y espontánea, llena de aplausos, arengas y bombas, realizada por los habitantes de la ciudad en honor a una de sus representantes.
Le puede interesar: De hacer trenzas en Tumaco a las pasarelas de Victoria’s Secret: la colombiana Valentina Castro, confirmada como ángel en el Fashion Show
Valentina Castro, la reconocida modelo colombiana, de 18 años, que ha conquistado las pasarelas más influyentes del mundo, regresó a su tierra natal y fue recibida por todo lo alto, como una celebridad, destacando el orgullo que ha generado entre su comunidad.