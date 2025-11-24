El gol de Juan Fernando Quintero no bastó y River cayó ante Racing para cerrar un año para el olvido

Con un gol en tiempo de descuento, Racing venció este lunes por 3-2 a River Plate y avanzó a los cuartos de final del Clausura argentino, mientras los Millonarios cerraron con esa derrota un año sin títulos y al borde de no jugar la Copa Libertadores del próximo año.

La Academia, que contó con Duván Vergara desde el minuto 66, se impuso en un partidazo de alto voltaje, un combate en el que el semifinalista de la Copa Libertadores supo imponer sus condiciones, más allá de que el equipo de la banda roja vendió cara su eliminación.

Santiago Solari (4’) puso bien temprano al frente a Racing con un potente cabezazo para doblegar a Franco Armani, tras un centro de Gabriel Rojas.

En un duelo abierto, la Academia se mostró más punzante en la primera mitad, con una muy buena actuación de Solari para liderar los ataques, pero el Millonario exigió también al portero Cambeses con un bombazo frontal de Driussi y un rebote que tomó “Nacho” Fernández.

El duelo ganó en intensidad en la segunda mitad y River revirtió la cuenta con los goles de dos recién ingresados, el joven Ian Subiabre (62’) y el colombiano Juan Fernando Quintero (64´), ex Racing, en un par de minutos.

Pero el equipo dirigido por Gustavo Costas, forjado en duelos calientes, soportó bien esa doble estocada y llegó al empate poco después, con un disparo de Adrián Fernández que Lucas Martínez Quarta (73’, en contra) desvió hacia su valla.