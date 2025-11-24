¿Cuándo se entregará al fin la última 4G al Suroeste antioqueño?

La crisis de movilidad por la que atraviesa el Suroeste antioqueño por cuenta de la incierta culminación de la última vía 4G del departamento todavía no ve la luz al final del túnel.
En medio de una cada vez más resquebrajada relación, la Gobernación de Antioquia y el concesionario privado a cargo de Pacífico 1 (Covipacífico), no se ponen de acuerdo sobre cómo y cuándo se podría desatrancar el inicio de una serie de obras pendientes para completar ese importante corredor.
Las fricciones más recientes vinieron por cuenta de una intervención de contingencia en el sector de La Arenera que estaba lista para iniciar este lunes 24 de noviembre, pero que luego de un airado reclamo tanto de la Gobernación como de alcaldes del Suroeste quedó aplazada para enero de 2026.