De Brasil a Corea: los cinco destinos internacionales que serán tendencia en 2026

El inicio de 2026 vuelve a poner el viaje en el centro de las decisiones de muchos colombianos, y por eso mismo planear con anticipación, comparar experiencias y entender hacia dónde se mueve el turismo global se ha convertido en parte del ritual de comienzo de año. En ese escenario, un análisis de Viajes Falabella identifica cinco destinos internacionales que, por su crecimiento en reservas, agenda de eventos y diversidad de experiencias, se perfilan como los grandes protagonistas del calendario viajero.

Brasil encabeza la lista con un repunte contundente: Río de Janeiro fue el destino con mayor crecimiento durante el último año, con un aumento del 246,6 % en las reservas desde Colombia. Sus playas emblemáticas —Copacabana e Ipanema—, la programación cultural de gran escala y la mezcla de naturaleza y ciudad explican su proyección para 2026.

A esto se suman paquetes turísticos que integran vuelos y hotel por seis días, así como recorridos clásicos por el Cristo Redentor, la Escalera de Selarón y el Pan de Azúcar.

El segundo foco está marcado por un evento deportivo global: Estados Unidos, México y Canadá concentrarán la atención de millones de viajeros con la Copa Mundial de la FIFA. Desde Colombia, ciudades sede como Ciudad de México, Guadalajara y Miami han registrado una alta demanda de reservas. La combinación entre fútbol y turismo urbano amplía el atractivo, con actividades como vuelos en globo sobre Teotihuacán, recorridos culturales por Xochimilco y Coyoacán, visitas a acuarios o escapadas familiares hacia Orlando.