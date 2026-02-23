Fallas de la app Mi Bancolombia completan casi 24 horas; esta es la explicación del banco

Lo que comenzó como un mantenimiento programado terminó convertido en una caída parcial prolongada. Durante el fin de semana del 21 de febrero, Bancolombia había anunciado trabajos de actualización en su aplicación para celulares. En ese momento se informó que varios servicios no estarían disponibles mientras se adelantaban las labores técnicas. Sin embargo, la actualización y el mantenimiento de la plataforma han tardado más de lo normal. Desde la mañana del domingo, pasadas las 08:00 a. m., comenzaron los reportes de usuarios que no podían acceder a múltiples funciones. Este lunes en la mañana ya se completaban cerca de 23 horas con fallas continuas. La entidad financiera reconoció públicamente que “la solución está tardando más de lo esperado”. Aun así, no ha detallado cuál es la falla específica que ha presentado el servidor ni la causa técnica de la intermitencia. Puede leer: Atención: Bancolombia confirma fallas en sus servicios, ¿qué operaciones sí están disponibles?

Qué servicios están disponibles y cuáles no en la app de Bancolombia

En estos momentos, los usuarios solo pueden realizar operaciones limitadas desde la app Mi Bancolombia. Las funciones habilitadas no han cambiado desde la mañana del domingo. Actualmente se puede: – Transferir a cuentas Bancolombia, inscritas o no inscritas. – Consultar cuentas, saldos y movimientos. – Revisar los Bolsillos (el saldo mostrado incluye el total, incluso lo guardado en Bolsillos). Además, el banco recordó que los clientes también pueden: – Pagar en comercios con tarjetas débito y crédito. – Sacar dinero en cajeros electrónicos y corresponsales bancarios. Entérese: Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá, los bancos con más ganancias

Pronunciamiento oficial de Bancolombia.

El comunicado oficial de Bancolombia sobre la caída

A través de redes sociales, la entidad ha venido publicando actualizaciones periódicas. Este lunes por la mañana reiteró: “Algunos de nuestros servicios no están disponibles”. En la noche del domingo habían informado: “Cerramos el día con algunos servicios afectados. Seguimos trabajando durante la noche para dar con la solución. Te seguiremos informando los avances. Valoramos mucho tu paciencia”. En el comunicado oficial, el mensaje central fue doble, por un lado, ofrecer alternativas para mover el dinero mientras se restablecen los servicio; y por otro lado, enviar un parte de tranquilidad. “¡Disculpanos! Tu plata y tu información están seguras”, señaló la entidad. En su pronunciamiento, el banco dejó claro que no se trata de un problema de seguridad ni de afectación de fondos, sino de disponibilidad operativa. Puede leer: Sancionan a Bancolombia con millonaria multa por fallas que el año pasado duraron tres días Hacia las 9:00 de la mañana, Bancolombia actualizó su reporte. Lo puede ver en esta imagen:

Actualización del reporte de Bancolombia.

Impacto en transferencias con Nequi y pagos QR

El contexto no es menor. Las aplicaciones de Nequi y Bancolombia ya habían anunciado mantenimiento para los días 21 y 22 de febrero. Las limitaciones incluían envíos de dinero entre Bancolombia y Nequi, pagos a través de códigos QR en cuentas Bancolombia y recepción de remesas. Desde Nequi se informó que el servicio estaría suspendido entre las 10:30 p. m. del sábado 21 y las 3:30 a. m. del domingo 22 de febrero, como parte de acciones previamente planeadas por Bancolombia en materia de sostenimiento tecnológico. Lo que no estaba previsto era que las afectaciones se extendieran por casi un día completo después de la ventana anunciada. Además: Nequi anuncia suspensiones parciales algunos días de febrero por mantenimientos, ¿qué se sabe?

A Bancolombia lo sancionaron por fallas que en 2025 duraron tres días

A mediados de noviembre de 2025, se conoció que la Superintendencia Financiera multó a Bancolombia con $500 millones por las intermitencias en los sistemas digitales del pasado 3, 4 y 5 de junio de 2024. El ente regulador encontró que las fallas tuvieron un impacto significativo en los consumidores financieros. “Particularmente, la Delegatura para el Consumidor Financiero de la Superfinanciera, realizó las actividades de supervisión orientadas a obtener información y recaudar material probatorio que permitiera determinar la ocurrencia o no de conductas que infringieran el Régimen de Protección”, se lee en la resolución 1866 de 2025 de la entidad.