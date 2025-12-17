“Aquí vamos de nuevo”: Melania Trump reveló el tráiler de su documental como primera dama de EE. UU.

Los estudios Amazon-MGM lanzaron el miércoles el primer tráiler del documental Melania, que sigue a la esposa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante las tres semanas previas a su investidura en la Casa Blanca en enero pasado.

El documental, del que Melania Trump es productora ejecutiva, se estrenará en cines el 30 de enero y anuncia un acceso “sin precedentes” a esos 20 días, “a través de los ojos de la propia primera dama”.

Según The Wall Street Journal, Melania Trump recibirá más del 70 % de los 40 millones de dólares que Amazon desembolsó para financiar el documental. Se trata de una suma muy superior a la oferta de 14 millones realizada por Disney, la segunda más alta después de Amazon-MGM, según el diario.

Lea también: Karol G sorprendió con su nuevo look en La Guajira, ¿qué hacía La Bichota en este lugar?

El trabajo llega tras un gran acercamiento durante el último año entre el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el presidente Trump. Al empresario se le concedió un asiento en primera fila durante la toma de posesión del republicano el 20 de enero en el Capitolio.

El tráiler comienza con un “aquí vamos de nuevo” que dice la exmodelo de 55 años mirando directamente a la cámara, unos instantes antes de la segunda toma de posesión de su marido. El tráiler dura poco más de un minuto y se la ve yendo de reunión en reunión.

Entérese: Patadita de la suerte, Ed Sheeran y 17 invitados: así fue el concierto histórico de J Balvin en Bogotá

En una lujosa oficina en un rascacielos, Melania llama a su esposo para felicitarlo por un discurso: “Hola, señor presidente. Felicidades”, dice ella. Y cuando él le pregunta: “¿Lo viste?”, responde: “No... Lo veré en las noticias”.