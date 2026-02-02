El presidente Petro le habría llevado de regalo a Trump una pieza precolombina de oro macizo

El presidente Gustavo Petro llegó a Washington con una agenda cargada de gestos simbólicos. Además de canastas con café representativo de distintas regiones del país y cacao producido por familias campesinas, el mandatario habría llevado también una pieza precolombina en oro macizo con la intención de entregarla como obsequio al presidente Donald Trump.
Así lo estableció El Colombiano a partir de una fuente que indicó que la pieza tendría un valor cercano a los 700 millones de pesos. Sin embargo, este medio también contactó fuentes cercanas a la Presidencia de la República, las cuales señalaron que no han podido confirmar oficialmente la existencia ni el traslado de dicho objeto.
El presidente Petro ya había hablado en días pasados sobre el posible obsequio para el magnate estadounidense. Esa versión se remonta al pasado 8 de enero, cuando el jefe de Estado concedió una entrevista al canal Telemundo 51, de Miami.