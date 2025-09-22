x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Tom Holland fue hospitalizado luego de sufrir un accidente durante el rodaje de Spider-Man 4

Tom Holland fue hospitalizado tras sufrir un accidente en el rodaje de Spider-Man 4: Brand New Day en Glasgow. El actor sufrió una conmoción cerebral y la filmación quedó suspendida. Esto es lo que se sabe y cómo afecta a la película del MCU.

  • Desde 2017, Tom Holland es el protagonista de Spider-Man. FOTO Getty
    Desde 2017, Tom Holland es el protagonista de Spider-Man. FOTO Getty
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

Este fin de semana, Tom Holland fue llevado a urgencias luego de sufrir un aparatoso accidente en el set de grabación de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega de la reconocida saga de superhéroes que hace parte de la sexta fase del Universo Cinematográfico de Marvel.

Lea: Suspendieron el famoso programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Charlie Kirk y Donald Trump lo celebró

Las primeras imágenes del rodaje se dieron a conocer a principios de agosto, y allí se podía ver al actor inglés retomando su papel como Peter Parker en Glasgow, Escocia. Fue en esa misma ciudad que ocurrió el accidente por el que tuvo ser llevado al hospital.

De acuerdo con el medio de comunicación The Sun, Holland se cayó luego de realizar una escena de riesgo y se golpeó fuertemente la cabeza. Esto ocurrió el viernes 19 de septiembre, cuando las grabaciones tuvieron que ser suspendidas al protagonista ser trasladado a urgencias en ambulancia. Una doble de acción también tuvo que ser llevada al hospital.

Finalmente, medios especializados dieron a conocer que el actor tuvo una conmoción cerebral debido al golpe y que por precaución deberá alejarse de las grabaciones por unos días. Se espera que la grabación continúe en las próximas semanas. Esto fue confirmado este fin de semana por su padre, el reconocido comediante Dominic Holland, quien en una cena benéfica confirmó que el actor estaría por fuera un tiempo.

En el mismo evento estuvo Tom junto a su prometida, la también actriz Zendaya, pero ambos se retiraron pronto, lo que muchos relacionaron con su reciente accidente.

La última película de Spider-Man fue No way home, estrenada en 2021. Antes de iniciar el rodaje de la cuarta entrega, Holland había asegurado que se sentía “encantado y muy emocionado” de regresar al set, ya que la cinta pasada había tenido que ser realizada enteramente en interiores debido a la pandemia de Covid-19.

“Ahora, vamos a recurrir a la cinematografía tradicional y rodar en locaciones reales, por eso empezamos en Glasgow y usamos sus calles para construir este enorme escenario que estamos construyendo”, aseguró el actor.

Se espera que Spider-Man: Brand New Day se estrene el 31 de julio de 2026. Por ahora se conoce que algunos de los personajes del MCU que aparecerán en la nueva película son Hulk, Punisher de Daredevil y del villano Scorpion, quien apareció brevemente en Spider-Man: Homecoming en 2017.

Siga leyendo: Gen V, la serie del mismo universo de The Boys, regresa con una nueva temporada

¿Se retrasará el estreno de Spider-Man: Brand New Day?
Por ahora no. Marvel mantiene la fecha para el 31 de julio de 2026, aunque la producción tuvo una breve suspensión.
¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day?
Marvel confirmó la fecha para el 31 de julio de 2026, siempre que no haya retrasos en la filmación.
¿Qué otros actores estarán en Spider-Man: Brand New Day?
Se espera la aparición de Hulk, Punisher y el villano Scorpion, además de cameos de personajes ya vistos en el MCU.

Temas recomendados

Cine
Películas
Entretenimiento
Medios de comunicación
Redes sociales
Accidentes
Marvel
Actor
carros
video
hollywood
Escocia
Tom Holland
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida