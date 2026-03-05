El bailarín colombiano Fernando Montaño le responde a Timothée Chalamet sus comentarios sobre el ballet

Tras haber perdido el Actor Awards el pasado fin de semana, Timothée Chalamet vuelve a ser noticia, pero esta vez por un comentario despectivo y polémico –que ya se está convirtiendo en algo habitual en él– sobre el ballet y la ópera. Y aunque este tipo de conductas no comprometen su carrera hacia el premio Óscar que se entregará el próximo 15 de marzo en Hollywood, si genera una ola de publicidad negativa que el joven actor podría evitar. Le puede interesar leer la crítica de Samuel Castro sobre Marty Supreme: Pequeña epopeya de un agrandado. Marty Supremo de Josh Safdie Todo ocurrió en un video que grabaron Variety y CNN de una conversación que tuvieron Chalamet con el también actor Matthew McConaughey ante estudiantes de la Facultad de Comunicación Moody de la Universidad de Texas en Austin y en la que hablaron de sus carreras y de cómo ven la industria. En medio de la conversación, Chalamet y McConaughey hablaron sobre la tendencia actual de las películas que ubica “sus escenas de acción más importantes al principio”, muy acorde a lo que dijo Matt Damon en meses pasados en un pódcast.

La revista People resaltó que Chalamet mencionó la adaptación de Frankenstein de Netflix de 2025 “como un ejemplo de una película popular que atrajo a la gente” sin un ritmo “extraordinariamente rápido”. Mencionó que admira a la gente que insiste en mantener vivas las salas de cine y ahí entró su comentario criticado: “No quiero trabajar en ballet, ni en ópera, ni en cosas que digan: ‘Oye, mantengan esto vivo, aunque ya no le importe a nadie’. Con todo mi respeto a toda la gente del ballet y la ópera”, añadió Chalamet, entre las risas del público. Pero el actor reconoció de inmediato que ese comentario podría interpretarse como despectivo: “Acabo de perder 14 centavos en audiencia. Solo me burlé sin motivo”. Tras este video, fueron varios los artistas de estas artes que reaccionaron negativamente a sus comentarios, entre ellos el afamado bailarín colombiano Fernando Montaño.

El mensaje de Montaño en sus redes sociales

Una carta, escrita en inglés y en español, acompañada de varias fotografías de la trayectoria del bailarín nacido en Buenaventura, fue lo que compartió Montaño en su cuenta de Instagram. La carta, firmada este jueves 5 de marzo de 2026, comienza admirando el trabajo de Timothée Chalamet: “Tengo un gran respeto por tu arte y por tu carrera, y creo que tus palabras no fueron dichas con una intención negativa. Sin embargo, cuando nos expresamos públicamente, es importante recordar que nuestras palabras tienen influencia. Como artistas profesionales, es aún más importante ser conscientes de cómo lo que decimos puede ser recibido por los demás”, escribió.