El bailarín colombiano Fernando Montaño le responde a Timothée Chalamet sus comentarios sobre el ballet

Tras haber perdido el Actor Awards el pasado fin de semana, Timothée Chalamet vuelve a ser noticia, pero esta vez por un comentario despectivo y polémico –que ya se está convirtiendo en algo habitual en él– sobre el ballet y la ópera. Y aunque este tipo de conductas no comprometen su carrera hacia el premio Óscar que se entregará el próximo 15 de marzo en Hollywood, si genera una ola de publicidad negativa que el joven actor podría evitar.
Todo ocurrió en un video que grabaron Variety y CNN de una conversación que tuvieron Chalamet con el también actor Matthew McConaughey ante estudiantes de la Facultad de Comunicación Moody de la Universidad de Texas en Austin y en la que hablaron de sus carreras y de cómo ven la industria.
En medio de la conversación, Chalamet y McConaughey hablaron sobre la tendencia actual de las películas que ubica “sus escenas de acción más importantes al principio”, muy acorde a lo que dijo Matt Damon en meses pasados en un pódcast.