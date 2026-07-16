Shakira sorprendió a todos junto a sus hijos y los Ghetto Kids durante un recorrido por Times Square, en Nueva York

Shakira fue vista en las calles de Times Square, en Nueva York, acompañada por sus hijos, Sasha y Milan, y por los Ghetto Kids de Uganda, a pocos días de su participación en el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo 2026, prevista para el domingo 19 de julio.
La aparición pública se produjo después de que el grupo infantil compartiera escenario con la artista durante uno de los conciertos de su gira en Estados Unidos, mientras continúan las expectativas sobre quiénes la acompañarán en el evento organizado por la FIFA.