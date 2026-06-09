“¿Scooby, eres tú?”: Netflix presenta el primer avance del live-action Scooby-Doo: El origen

Netflix inició el rodaje en Atlanta de Scooby-Doo: El origen, una serie de acción real que reinterpreta la franquicia clásica y presenta por primera vez a Scooby-Doo como un perro real en pantalla. La producción está prevista para estrenarse en 2027.
El proyecto hace parte del desarrollo de contenidos de Netflix en alianza con Warner Bros. Television, compañía vinculada a las adaptaciones del universo de Hanna-Barbera. El rodaje se desarrolla en Atlanta, Georgia, donde también se han producido otras series de la plataforma.