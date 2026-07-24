Dólar sigue en caída y baja de la barrera de los $3.200, ¿buen momento para comprar?

El dólar inició las negociaciones en $3.191,86 este viernes 24 de julio. Eso significa una caída de $27,45 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente, fijada en $3.219,31. Durante las primeras operaciones, la divisa se movió entre un mínimo de $3.186 y un máximo de $3.195, reflejando una jornada de baja volatilidad. Cabe destacar que a las 9:10 de la mañana el promedio de negociación ya era de $3.210. Con este comportamiento, el dólar se ubica en su nivel más bajo desde 2019, consolidando la reciente fortaleza del peso colombiano. Le puede gustar: ¿Buen momento para comprar o vender dólares? Cinco consejos para saber qué hacer con divisas en el nivel más bajo en siete años Una moneda local más fuerte favorece al país porque reduce el costo de las importaciones de bienes, combustibles, insumos y maquinaria, ayuda a contener las presiones inflacionarias y disminuye el valor en pesos del servicio de la deuda externa. Sin embargo, también puede restar competitividad a las exportaciones y reducir los ingresos en pesos de los sectores que reciben pagos en dólares, como el petrolero y el cafetero.

¿Qué explica la fuerte caída del dólar en Colombia?

Para Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas y Estrategia de Davivienda Corredores, el comportamiento reciente del dólar responde principalmente a factores internos más que a una tendencia internacional. El analista explicó que, desde mediados de mayo, el precio del dólar en Colombia ha descendido con mayor rapidez que en el resto de América Latina e incluso frente al comportamiento observado en los mercados internacionales. “Desde mayo el precio del dólar en Colombia viene cayendo mucho más rápido que en el mundo y que en América Latina”, afirmó Cristancho, quien añadió que el movimiento de la tasa de cambio se ha desviado entre 12% y 13% frente al comportamiento promedio de la región. Según el economista, buena parte de este optimismo obedece a las expectativas que existen sobre las decisiones económicas del nuevo gobierno.

Uno de los factores es la posibilidad de que se implemente una estrategia de ajuste fiscal acompañada de financiamiento externo con organismos multilaterales. Esto permitiría acceder a recursos internacionales a menores costos, fortalecer la confianza de los inversionistas e incrementar la oferta de dólares en el mercado colombiano para atender obligaciones financieras contratadas en años anteriores. El segundo elemento que destaca Cristancho es la expectativa de una política orientada a atraer inversión extranjera. A su juicio, si el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella implementa esquemas especiales para incentivar grandes inversiones, similares a los desarrollados en otros países como Argentina, Colombia podría registrar una entrada significativa de capitales en un periodo relativamente corto. El experto señaló que esta percepción favorable ha reducido considerablemente la prima de riesgo del país, llevándola a niveles similares a los que Colombia registraba cuando conservaba el grado de inversión.

¿Buen momento para comprar dólares?

Aunque el panorama de corto plazo sigue siendo favorable para el peso colombiano, Cristancho considera que el comportamiento actual difícilmente será permanente. El analista sostuvo que, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, el dólar ya se encuentra por debajo de su nivel de equilibrio. Según sus estimaciones, la tasa de cambio se ubica actualmente entre 17% y 18% por debajo del valor que sería consistente con los fundamentos económicos del país. Esta situación, agregó, ya comienza a generar efectos sobre la competitividad externa de Colombia y sobre los sectores exportadores, que reciben menos ingresos en pesos por cada dólar vendido. En ese contexto, Cristancho considera que los actuales niveles representan una oportunidad para quienes buscan adquirir dólares con una visión de largo plazo. “Nosotros sí reconocemos que este puede ser un momento en el que el dólar tal vez dé la mayor oportunidad de compra en los próximos años”, afirmó. No obstante, aclaró que aún no pueden descartarse nuevas caídas de la divisa. El optimismo de los mercados y las altas tasas de interés que continúa ofreciendo Colombia podrían llevar la cotización incluso hacia niveles cercanos a $3.100. Sin embargo, el economista sostuvo que esos precios no serían sostenibles y proyectó que, dentro de los próximos 12 meses, el dólar volvería a ubicarse en un rango de entre $3.600 y $3.800, más cercano a su nivel de equilibrio de largo plazo. Entérese: Dólar barato ya se siente en el bolsillo: estos son los ocho gastos cotidianos que ahora cuestan meno

Bloque de preguntas y respuestas