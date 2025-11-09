¿Le gusta el romance navideño? Estas son las películas que Netflix estrena para esta temporada de Navidad

Si es de los que espera con ansias esta época porque adora las películas románticas de Navidad, entonces este artículo es para usted porque podrá ver cuáles son esas películas que recién se estrenaron y otras que pronto llegarán a la pantalla para alegrarle esta temporada.
Así que ya puede tomar una manta y servirse un chocolate caliente con masmelos para ver la selección de películas que vienen con las mejores historias. Todas estas las encontrarán en la plataforma de streaming en Netflix.
