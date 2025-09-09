¿No fue infidelidad? Habló el esposo de Kristin Cabot, la mujer del video viral en concierto de Coldplay

Nadie imaginó que a más de un mes del concierto de Coldplay en el estadio Gillette de Massachusetts, Boston (Estados Unidos), todavía siguiera causando furor la captura de video de la exdirectora de recursos humanos de Astronomer, Kristin Cabot, y el exdirector ejecutivo Andy Byron.
El material audiovisual en el que aparecen ambos “siendo infieles” y que todavía ronda en redes sociales, ya le dio la vuelta al mundo y ha generado millones de reacciones en usuarios de Facebook, Instagram, X y hasta Tiktok.
Andrew Cabot, esposo de Kristin y miembro de una de las familias más poderosas de Boston (Boston Brahmin), decidió romper el silencio para entregar su versión sobre la supuesta infidelidad.