¿No fue infidelidad? Habló el esposo de Kristin Cabot, la mujer del video viral en concierto de Coldplay

Nadie imaginó que a más de un mes del concierto de Coldplay en el estadio Gillette de Massachusetts, Boston (Estados Unidos), todavía siguiera causando furor la captura de video de la exdirectora de recursos humanos de Astronomer, Kristin Cabot, y el exdirector ejecutivo Andy Byron. El material audiovisual en el que aparecen ambos “siendo infieles” y que todavía ronda en redes sociales, ya le dio la vuelta al mundo y ha generado millones de reacciones en usuarios de Facebook, Instagram, X y hasta Tiktok. Lea también: Renunció Kristin Cabot, la mujer que fue captada con el CEO de Astronomer en concierto de Coldplay Andrew Cabot, esposo de Kristin y miembro de una de las familias más poderosas de Boston (Boston Brahmin), decidió romper el silencio para entregar su versión sobre la supuesta infidelidad.

La revista People compartió un comunicado entregado por el empresario a fin de aclarar que la pareja ya “se había separado en privado y de manera amistosa semanas antes del concierto”- y que el divorcio “ya estaba en marcha antes de esa noche”-, por lo que “espera que termine la especulación y que su familia recupere la privacidad que siempre ha valorado”. Cabot, quien figura como director ejecutivo de la empresa Privateer Rum, una destilería de ron tradicional situada en Massachusetts, aseguró que en el momento de la “infidelidad” estaba de viaje en Japón. Su primera esposa, Julia, con quien estuvo desde 2014 hasta 2018, confirmó al Daily Mail que Kristin y él sí estaban separados. “Le escribí a Andrew justo después de que ocurriera y me respondió: ‘Su vida no tiene nada que ver conmigo’”.