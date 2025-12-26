Imani Dia Smith, famosa actriz del Rey León, fue asesinada en EE. UU.: capturaron a su pareja como sospechoso

La justicia de Nueva Jersey presentó cargos formales contra la pareja de la actriz Imani Dia Smith, —reconocida por su papel como la joven Nala en el musical El Rey León en la versión de Broadway— quien se encuentra recluido en el Centro Correccional de Middlesex a la espera de una audiencia Le puede interesar: Rosalía, Lady Gaga y dos colombianos figuraron entre los cantantes favoritos de Barack Obama en 2025: esta es la lista Smith, de 26 años, fue hallada con heridas de arma blanca en su residencia en el barrio Edison el pasado domingo 21 de diciembre. Tras ser trasladada al hospital Robert Wood Johnson University en New Brunswick, donde confirmaron su fallecimiento.

Captura y cargos criminales

Luego de investigar el caso, las autoridades del condado de Middlesex y la policía de Edison arrestaron este martes 23 de diciembre a Jordan D. Jackson-Small, de 35 años, pareja de la víctima, señalado como principal sospechoso. Según el comunicado oficial recogido por People y TMZ, el acusado enfrenta cargos por asesinato en primer grado, peligro para el bienestar de un menor en segundo grado, posesión de un arma con fines ilícitos en tercer grado y tenencia ilegal de un arma en cuarto grado. El reporte oficial vinculó el suceso a un contexto de violencia doméstica que afectó directamente al hijo de la actriz, un niño de tres años que se encontraba en el lugar. Además de su hijo, Smith tenía a su padre, Rawni Helper, y dos hermanos menores.

Jordan D. Jackson-Small, de 35 años, señalado como principal sospechoso del asesinato. FOTO: Tomada de redes sociales @imanidiasmith y The Marion County SO, Florida

Un legado en los escenarios de Broadway

Durante su infancia, Imani Dia Smith alcanzó la notoriedad internacional al interpretar a la joven Nala en la producción de Broadway de El Rey León entre el 27 de septiembre de 2011 y el 23 de septiembre de 2012. Esta obra, basada en la película de Disney de 1994, destaca por la dirección de Julie Taymor y la música de Elton John con letras de Tim Rice. La producción donde participó Smith es considerada un hito histórico, ya que ha sido vista por más de 110 millones de personas en 100 ciudades.

Imani Dia Smith brilló en los escenarios neoyorquinos entre 2011 y 2012. FOTO: Tomada de redes sociales @imanidiasmith y GoFundMe

En 2012, se convirtió en el musical más taquillero de Broadway, superando a El fantasma de la ópera y cuenta con más de 70 premios internacionales, incluyendo seis Tony y un Grammy. El vínculo de Smith con el teatro era familiar, ya que su madre, Monique Rance-Helper, trabajó como estilista de pelucas en destacadas producciones de cine y televisión.

Respuesta de la comunidad y campaña de apoyo

Ante el deceso, su tía Kira Helper inició una campaña en GoFundMe para costear los gastos funerarios, asesoría legal y el futuro del hijo de la actriz. Hasta el 24 de diciembre, la iniciativa ha recaudado más de 68.000 dólares. En la página de la campaña, Helper expresó la magnitud de la pérdida. “Deja a un hijo de 3 años, sus padres, dos hermanos menores y una familia extendida, amigos y una comunidad que la amaba profundamente”, detalló. Los fondos permitirán que la familia se enfoque en el bienestar del menor y el proceso legal.