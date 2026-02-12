x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Medellín registra la mayor caída del país en intención de compra de vivienda: se desplomó 42,5 puntos en enero

La capital antioqueña pasó de -0,8% en diciembre a -43,3% en enero de 2026, el peor resultado entre las principales ciudades del país, según Fedesarrollo.

  • Medellín registró el balance más bajo del país en disposición a comprar vivienda en enero. FOTO: CAMILO SUÁREZ
    Medellín registró el balance más bajo del país en disposición a comprar vivienda en enero. FOTO: CAMILO SUÁREZ
  • Medellín casi duplica ese nivel de pesimismo que el promedio nacional. FOTO: FEDESARROLLO
    Medellín casi duplica ese nivel de pesimismo que el promedio nacional. FOTO: FEDESARROLLO
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 3 horas
bookmark

Medellín fue la ciudad donde más se deterioró la disposición a comprar vivienda en enero de 2026.

Según la Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) de Fedesarrollo, el indicador cayó 42,5 puntos porcentuales frente a diciembre, pasando de -0,8% a -43,3%, el peor resultado entre las cinco ciudades analizadas.

La cifra marca un giro abrupto frente al cierre de 2025, cuando la capital antioqueña estaba prácticamente en terreno neutro.

Ahora, el balance no solo es el más bajo del país, sino que refleja un fuerte freno en el ánimo de los hogares para adquirir vivienda.

Le puede interesar: Antioquia fue el tercer departamento donde más viviendas se compraron: ventas crecieron 30% en 2025

Medellín, muy por debajo del promedio nacional

Medellín casi duplica ese nivel de pesimismo que el promedio nacional. FOTO: FEDESARROLLO
Medellín casi duplica ese nivel de pesimismo que el promedio nacional. FOTO: FEDESARROLLO

A nivel nacional, la disposición a comprar vivienda cayó 13,3 puntos en enero y se ubicó en -22,0%. Sin embargo, Medellín casi duplica ese nivel de pesimismo, lo que evidencia un deterioro más profundo en la confianza local.

Mientras ciudades como Cali mostraron una leve mejora, Medellín lideró las caídas, seguida por Bucaramanga (-13,1 puntos), Bogotá (-9,4 puntos) y Barranquilla (-7,8 puntos).

Razones de la caída en la intención de compra de vivienda

Una de las razones de la caída abrupta en la intención de compra de vivienda se debe a que el precio de la vivienda de interés social (VIS) en Colombia en 2026 experimentará un incremento significativo, impulsado por el aumento del 23,7% en el salario mínimo, lo que sitúa el valor de la VIS hasta en $262 millones de pesos en grandes ciudades (150 SMMLV).

Este aumento se traduce en un encarecimiento de aproximadamente 49 millones de pesos respecto al 2025, afectando la compra de vivienda nueva.

Conozca también: Gobernación de Antioquia y seis organizaciones pondrán plata para mejorar 9.000 viviendas de mujeres del campo

Señales de cautela en decisiones de alto gasto

El comportamiento coincide con un entorno de mayor prudencia de los hogares frente a decisiones de alto costo.

Además, la caída en la intención de compra podría tener implicaciones para el sector constructor en el Valle de Aburrá, especialmente en segmentos de vivienda nueva.

En paralelo, la disposición a comprar bienes durables también mostró retrocesos en la ciudad, lo que refuerza la señal de menor dinamismo en el consumo de largo plazo.

Lea más: Más de 12.000 subsidios de vivienda están en riesgo en Antioquia por alza del salario mínimo

Temas recomendados

Economía
Vivienda
Urbanismo
Fedesarrollo
Compra de vivienda
Colombia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida