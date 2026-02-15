Balance de la emergencia por lluvias en Colombia: más de 94.000 familias damnificadas

Colombia atraviesa una de las emergencias invernales más complejas de los últimos años. De acuerdo con el reporte situacional más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al sábado, 94.431 familias —equivalentes a 254.531 personas— han resultado afectadas por las lluvias persistentes que se han registrado en 17 departamentos del país. Conozca: Corantioquia alerta por emergencias que producirían las lluvias que van hasta marzo Hasta el momento, esta es la información oficial más actualizada entregada por la entidad. El informe señala que se han reportado 149 emergencias en más de un centenar de municipios. El balance preliminar da cuenta de al menos 17 personas fallecidas, 11.216 hectáreas inundadas, 18.232 viviendas averiadas y 4.099 viviendas destruidas.

¿Cuál es el departamento más afectado hasta ahora?

Según la UNGRD, el departamento de Córdoba concentra la mayor afectación derivada de un frente frío —corrientes de aire frío que desplazan aire cálido y pueden provocar lluvias intensas y tormentas—. Allí se reportan dos personas fallecidas, 10 heridas y 70.424 familias damnificadas. Además, 11.077 hectáreas permanecen bajo el agua, lo que representa el 98,76 % del total nacional de tierras afectadas. El gobernador Erasmo Zuleta aseguró que la situación no termina cuando descienden las aguas. “La emergencia no acaba cuando el agua baja. Ahí comienza la parte más difícil: volver a empezar. Reconstruir no toma días, sino meses, incluso años”, afirmó.

Después de Córdoba, los departamentos con mayor número de familias afectadas, de acuerdo con el reporte oficial, son La Guajira (11.286), Antioquia (3.886), Chocó (3.393) y Sucre (1.562). En esta última región, el desbordamiento de los ríos Cauca y San Jorge mantiene en alerta máxima a comunidades de La Mojana y el San Jorge. Siga leyendo: Alerta en Antioquia por nuevas inundaciones: riesgo de colapso de puente y dengue en Urabá En Magdalena se registran tres personas fallecidas, seis heridas y 2.827 familias afectadas. Dos de las víctimas murieron el 1.º de febrero en Santa Marta, tras una fuerte creciente que arrastró piedras, troncos y vehículos. En el suroccidente del país también se reportan afectaciones graves. En Nariño se contabilizan siete personas fallecidas, mientras que en Valle del Cauca las inundaciones dejan cuatro víctimas mortales, según el consolidado de la UNGRD.

Infraestructura y pérdidas económicas

La entidad informó que 183 vías presentan afectaciones, además de 16 puentes peatonales y 29 puentes vehiculares con daños. Las emergencias viales se concentran en Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Norte de Santander, asociadas a movimientos en masa, pérdida de banca e inundaciones. En Magdalena, el colapso del puente sobre el río Mendihuaca genera pérdidas superiores a 130 millones de pesos diarios para el sector bananero, según la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama), debido al aumento en los tiempos de transporte, que pasaron de dos a hasta 10 o 12 horas.

El impacto también alcanza al sector agropecuario. En Córdoba, 263.623 vacunos y bufalinos están expuestos a las inundaciones, mientras que cultivos como maíz y fríjol presentan pérdidas y retrasos en cosechas por el exceso de humedad.

Impacto humanitario y respuesta institucional

En terreno, organizaciones humanitarias advierten que la crisis trasciende las cifras. Julieth Perea, jefa de Emergencias del Consejo Danés para Refugiados, señaló que acompañan la atención en Santa Bárbara de Iscuandé y que muchas familias lo han perdido todo, enfrentando incertidumbre sobre su futuro inmediato. Entérese: Lanzan alerta por enfermedades que podrían proliferar tras inundaciones en Córdoba Frente a la situación, la UNGRD informó que ha desplegado asistencia humanitaria en articulación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. En Córdoba se han dispuesto 127 toneladas de ayuda, que incluyen 2.863 colchonetas y 4.497 kits con alimentos, elementos de aseo y utensilios de cocina. En Antioquia avanza la instalación del puente Mulatos, una estructura modular de 30 metros que permitirá restablecer la conexión entre ese departamento y Córdoba, en el tramo entre Necoclí y San Juan de Urabá. Además, se destinaron 1.100 millones de pesos para transporte aéreo de ayuda humanitaria hacia municipios como Necoclí, Arboletes, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá.