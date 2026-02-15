¡Tremendo susto! Un carro se incendió en plena marcha en el barrio Buenos Aires

Un carro particular de marca Nissan, que se desplazaba por la vía Santa Elena en dirección a Medellín la noche de este sábado se incendio en plena marcha.

El susto fue total para los otros conductores que se movilizaban por el sector, pero sobre todo para los ocupantes del vehículo, un adulto y dos menores, que gracias a su rápida reacción alcanzaron a salir ilesos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:00 de la noche, cerca al Centro Comercial La Central, en el barrio Buenos Aires. Los bomberos no tardaron en llegar al lugar para extinguir las llamas del vehículo, pero no dieron información relacionada con el hecho.

El conductor del vehículo tampoco se refirió al incidente. Por ahora no se sabe qué pudo producir el incendio en la parte delantera del carro. Aún así, los ocupantes, un adulto que venía manejando y dos menores que viajaban en la banca de atrás, lograron salir del vehículo sin problema al percatarse de las llamas.

Curiosos y transeúntes llegaron a la escena, mientras los ocupantes del vehículo esperaban por la llegada de la aseguradora del carro para así despejar la zona.

Aunque no es muy común que un carro se incendie en plena marcha, son varias las razones por las que esto puede pasar. Por ejemplo, fugas en el sistema de combustible, fallas eléctricas, sobre calentamiento del motor, mantenimiento deficiente o factores externos.

Otro caso de incendio con vehículo involucrado se presentó hace poco, a mediados de enero, luego de que dos motos se estrellaran de frente en la variante a las Palmas, en jurisdicción de Rionegro. La violencia del impacto fue tal que provocó el incendio de una de las motocicletas y la destrucción casi por completo de la otra. Ambos conductores fallecieron en el acto.