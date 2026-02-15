Ruta 14: el recorrido artístico para que descubra galerías en El Poblado

Dice Andrea Domínguez, curadora de La Balsa, que en El Poblado las galerías son “pequeñas lucecitas” en medio de la rumba, la congestión de las calles y el ruido de los carros. No porque el arte allí expuesto sea un contrapeso al turismo o a las formas básicas de entretenimiento que predominan en la zona –en la vida real y también en el papel, tanto lo mainstream como la mal llamada alta cultura deberían convivir, coexistir y, mejor aún, mezclarse–, sino porque, en un lugar donde todo va tan rápido, una galería termina siendo una pausa: un llamado al disfrute desde la calma.
