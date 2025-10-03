x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Gloria Mutis, virreina del Miss Universe Colombia El Reality, reveló si volvería a participar en el certamen

La representante de Santander habló con EL COLOMBIANO sobre su paso por el Miss Universe Colombia, que por primera vez se realizó en el país en formato de reality.

  • La santandereana, de 28 años, quedó virreina en el Miss Universe Colombia El Reality del canal RCN. FOTO: Tomada de Instagram @GLORIAMUTISR
    La santandereana, de 28 años, quedó virreina en el Miss Universe Colombia El Reality del canal RCN. FOTO: Tomada de Instagram @GLORIAMUTISR
Veronica Hernandez Téllez
Veronica Hernandez Téllez

Alcance

03 de octubre de 2025
bookmark

Gloria Mutis, representante de Santander en el Miss Universe Colombia, habló sobre lo que viene para su carrera tras haber sido una de las concursantes más destacadas de la primera edición del certamen como reality transmitido por RCN.

Tras semanas de competencia y retos que pusieron a prueba su preparación, la santandereana, de 28 años, llegó a la final frente a Vanesa Pulgarín, de Antioquia, quien finalmente se coronó y será la encargada de representar a Colombia en el Miss Universo, certamen que se realizará el 21 de noviembre en Tailandia.

En entrevista con EL COLOMBIANO, Mutis habló sobre su paso por el reality y lo que sintió en la gala final al quedar de la mano con Miss Antioquia.

Relacionado: Estos son los premios que recibió la antioqueña Vanessa Pulgarín como la nueva Miss Universe Colombia 2025

Tras quedar en el top 5 en el certamen que se realizó el pasado domingo 28 de septiembre, aseguró: “Yo me sentí superfeliz. Cuando quedamos con Cauca y con Antioquia yo dije, la que sea va a ser una excelente representación. Somos mujeres completamente diferentes físicamente, pero hacemos parte de un mismo país, Colombia es un país diverso, multicultural, entonces cualquiera de nosotras habría hecho la mejor representación en el Miss Universe, obviamente uno va por el objetivo que es la corona, pero también me voy victoriosa y feliz porque gané el corazón de los colombianos”.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de volverse a postular para representar a Colombia, confesó: “Yo te voy a ser sincera, yo ese día dije “No”. Obviamente uno sale del trajín, de la responsabilidad y de los nervios. Yo creo que de la presión que uno siente yo dije, no, ya no más. Hasta ahí quedé. Pero es que el amor por mi departamento y por mi país es tan grande que lo estoy pensando. Hay esa posibilidad. Obviamente, este año digo no para también trabajar y explorar en Gloria ya como persona. Pero quién quita que de pronto en un par de años lo pueda volver a intentar”.

Mutis también reflexionó sobre lo que el reality permitió mostrar de ella y lo que falta por conocer. “Me vieron en todo, me vieron morir de frío, llorar, reír, hacer caras, pero quisiera que hubiesen conocido un poco más a la Gloria que realmente soy más allá de las cámaras, más allá del modelaje, más allá del certamen. Eso lo voy a ir explorando y lo voy a ir exponiendo con el tiempo”.

Sobre lo que fue el reto de participar en un reality de este tipo, Mutis reveló que lo más difícil fue mantenerse fiel a sí misma en medio de las cámaras y la presión.

“Eran jornadas extenuantes. Sí, estábamos felices, pero después llegábamos al reto y unas se frustraban, otras estaban victoriosas, entonces era como manejar un poco el ambiente y también enfrentar mis miedos. Obviamente, estaba expuesta públicamente y no es fácil. Yo creo que lo más difícil fue demostrar que la verdadera fuerza no está obviamente solo en el objetivo, sino nunca dejar de creer en nosotros mismos en lo que nosotros representamos”, dijo.

Tras el Miss Universe, aseguró que seguirá trabajando en proyectos en Santander. “Pasó el reinado, pero todavía tengo la bandera de mi departamento en mi pecho, así que voy a seguir trabajando en pro al departamento”, indicó.

Por lo pronto, Mutis seguirá enfocada en su trabajo social en Santander, donde desde hace cinco años apoya a dos fundaciones: Paticas al Rescate, dedicada a la protección de animales en condición de abandono, y Fundación Sana, que acompaña a niños con cáncer.

Estas dos fundaciones se han convertido en mi lema, en mi historia también y han sido parte de todo mi proceso y ya lo que venga de ahí en adelante es ganancia y es bien recibido con muchísimo amor”, expresó.

Temas recomendados

Entretenimiento
Miss Colombia
Miss Universo
Colombia
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida