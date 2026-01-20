La actriz Gabriela Spanic enfrenta controversia legal en México tras incidente en aeropuerto: ¿llevaba droga?

La reconocida actriz venezolana Gabriela Spanic reveló en el programa Hoy que atraviesa un problema legal en México, luego de que, al presentarse en la aduana del aeropuerto para realizar trámites migratorios, las autoridades le atribuyeran la presunta posesión de sustancias ilícitas.

Spanic, una actriz recordada por sus protagónicos en telenovelas como Mundo de fieras, Tierra de pasiones y La Usurpadora, negó de manera contundente las acusaciones y aseguró que no ha cometido ningún delito.

Ella explicó que la situación se originó tras una transmisión en vivo en Instagram en la que aparecía fumando cigarrillos de hierbas. Según afirmó, estos no contenían nicotina ni sustancias prohibidas.

También sostuvo que a raíz de ese video surgieron sospechas en su contra, lo que derivó en señalamientos en los que fue calificada como “drogadicta” e incluso en una orden de aprehensión por un supuesto intento de ingresar drogas al país, según su testimonio.

La artista reiteró que todas las imputaciones son falsas y calificó el hecho como un malentendido que se salió de control, afectando su reputación y credibilidad.