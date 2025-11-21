Jurado que renunció a Miss Universo había denunciado que el concurso estaba “arreglado” para que ganara México

El escándalo en Miss Universo 2025 sigue creciendo luego de que el compositor franco-libanés Omar Harfouch, uno de los jueces internacionales del certamen, renunciara a su cargo y acusara públicamente a la organización de manipular la selección de finalistas y el resultado final que coronó a Miss México, Fátima Bosch.
Harfouch aseguró que, dos días antes de la gran final en Bangkok, se realizó un “voto secreto” para elegir a las 30 semifinalistas sin la presencia de ninguno de los ocho miembros oficiales del jurado. Según sus declaraciones, las decisiones fueron tomadas por un grupo de personas ajenas al panel, algunas con presuntos vínculos personales o profesionales con concursantes, lo que —afirmó— representa “un grave conflicto de interés”.