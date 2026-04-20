Sendé de Ryan Castro llega al Metro de Medellín: lanzan Cívica conmemorativa del concierto

En consonancia con la tradición que ha tenido el Metro de Medellín de sacar una tarjeta Cívica con motivo de la realización de conciertos en la ciudad, desde este 20 de abril los usuarios del sistema de transporte podrán comprar una tarjeta conmemorativa al show de Ryan Castro.

Castro se presentará el 25 de abril en el Estadio Atanasio Girardot. Esta será una Cívica eventual, que solo saldrá al público por este concierto de Castro.

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Quienes quieran comprar la tarjeta tendrán que tener en cuenta algunas cosas. Lo primero es que solo se venderán dos tarjetas por persona. Además, valdrá 12.100 pesos y no incluye recarga, así que si la desea usar debe recargarla. La tarjeta está a la venta en las estaciones Niquia, Acevedo, San Antonio, Estadio, Universidad y Poblado.