“Me cuesta mucho creer que pueda abusar”: Alejandro Sanz sobre las acusaciones sexuales contra Julio Iglesias

Alejandro Sanz habló este martes 27 de enero sobre las polémicas acusaciones contra el también cantante Julio Iglesias presentadas por dos exempleadas de su servicio doméstico por presuntas agresiones sexuales.
Sanz, de 57 años, llamó a la prudencia y a esperar “a ver qué dice un juez”, aunque señaló que, desde su experiencia personal con Iglesias, le cuesta “mucho” creer que el artista “pueda intentar abusar”.
“Cuando haya un juicio, podré dar mi opinión. Eso tiene un proceso que tiene que seguir su curso. Es muy difícil ponerse de un lado u otro. Yo conozco a Julio y a mí me cuesta mucho creer que pueda intentar abusar, pero hay que esperar a ver qué dice un juez”, afirmó el artista en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del estreno de Cuando nadie me ve, la serie documental original Movistar Plus+ que se estrena este martes 27 de enero.