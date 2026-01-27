“Me cuesta mucho creer que pueda abusar”: Alejandro Sanz sobre las acusaciones sexuales contra Julio Iglesias

Alejandro Sanz habló este martes 27 de enero sobre las polémicas acusaciones contra el también cantante Julio Iglesias presentadas por dos exempleadas de su servicio doméstico por presuntas agresiones sexuales. Le puede interesar: Fiscalía en España archivó la denuncia de delitos sexuales contra Julio Iglesias por falta de competencia Sanz, de 57 años, llamó a la prudencia y a esperar “a ver qué dice un juez”, aunque señaló que, desde su experiencia personal con Iglesias, le cuesta “mucho” creer que el artista “pueda intentar abusar”. “Cuando haya un juicio, podré dar mi opinión. Eso tiene un proceso que tiene que seguir su curso. Es muy difícil ponerse de un lado u otro. Yo conozco a Julio y a mí me cuesta mucho creer que pueda intentar abusar, pero hay que esperar a ver qué dice un juez”, afirmó el artista en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del estreno de Cuando nadie me ve, la serie documental original Movistar Plus+ que se estrena este martes 27 de enero.

Alejandro Sanz defendió públicamente a Julio Iglesias. FOTO: Tomada de redes sociales @alejandrosanz

En su reflexión, Sanz pidió esperar para “ver las pruebas y todo esto”, ya que ahora mismo, asegura, “no tenemos nadie nada para tener una opinión formada y que sea definitiva”. “Hay que esperar”, insistió para después alertar del daño reputacional que puede suponer el “juicio mediático” y la vulneración de la “presunción de inocencia”. “Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Por supuesto que hay que proteger a una mujer si hay un abuso y para eso existen los mecanismos judiciales y se deben seguir a rajatabla. Pero la presunción de inocencia también debe ir por delante porque ya hemos visto muchos casos en los que ha ocurrido esto y también es terrible”, afirmó. Lo más reciente en el caso contra Julio Iglesias es que la Fiscalía de España archivó la denuncia por delitos sexuales y trata de personas, al no ser competente para investigar los hechos ocurridos en las Bahamas y la República Dominicana.

“Se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación (...) por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por lo tanto, la falta de competencia de la fiscalía” para iniciar las pesquisas, indicó el Ministerio Público en un comunicado publicado el pasado viernes 23 de enero. Todo esto luego de que dos exempleadas del cantante español, el artista latino que más discos vendió en el mundo, presentaron una denuncia en España el 5 de enero, afirmando, entre otros, haber sido víctimas de presuntas vejaciones y acoso sexual por parte de Iglesias, quien, según ellas, abusaba de su poder con empleadas frecuentemente jóvenes y en situación de precariedad. Una de ellas también describió a los medios que destaparon el caso de penetraciones no consentidas. De acuerdo con la investigación llevada a cabo por la cadena estadounidense Univision y el español elDiario.es, los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del artista en la República Dominicana y en las Bahamas.

Alejandro Sanz también tuvo una polémica recientemente, ¿de qué se trató?

“Necesito contar mi historia con Alejandro Sanz. Esto es por la niña que fui, pero sobre todo, por la mujer que soy hoy”, así fue el relato de Ivet Playà, una joven española de 28 años, quien aseguró ser fan del cantante, pero al mismo tiempo lo acusó de conducta inapropiada cuando ella apenas tenía 18 años, en un testimonio revelado el pasado mes de junio de 2025. La mujer contó que su historia con el cantante se dio, supuestamente, hace 11 años, en 2015, cuando era su fan. “Me siguió en redes sociales y yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y querido por todo el mundo, pues me mandara mensajes, me comentara las fotos, o incluso publicara cosas mías en sus redes”, dijo lvet en un video mientras mostró capturas de pantalla que serían las pruebas de lo que menciona. Luego, cuenta que “el vínculo fue a más” con el cantante cuando se vieron por primera vez “en privado, cuando yo tenía 18 años”. “Él tenía 49 en ese momento... Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era, desde el principio lo sabía: yo era una niña”, agregó.

Ivet Playà y Alejandro Sanz. FOTO: Tomada de redes sociales @ivetplaya

Desde entonces, Ivet cuenta que hizo lo que pudo para mantenerse cerca de él, como trabajar de dependienta para costearse los viajes que haría por toda España siguiendo una gira de conciertos del artista. “Me hice 10 conciertos en un mes y medio y él lo sabía. Jugó con mis sueños, jugó con mi ilusión...”. Ante estas acusaciones, el cantante respondió mediante una historia de Instagram lo siguiente: “Yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres”. Y siguió: “En el mes de mayo me ofreciste participar en unos negocios familiares tuyos; tras revisarlos con mis asesores, te dije que no”. Al parecer, todo habría sido porque el cantante español se negó a participar en los negocios que ella le ofreció, por lo que siempre fueron chismes el tema de un presunto abuso por parte de Sanz hacia la chica.