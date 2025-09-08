El actor británico Tom Holland anunció que construirá una escuela gratuita de nivel elite en Londres, ¿de qué se trata?

Bajo la máscara de Spider-Man, Tom Holland, de 29 años, esconde un superpoder inesperado: la filantropía, de la cual en varias entrevistas ante los medios de comunicación internacionales ha expresado guiarse en su vida. Le puede interesar: Ferrari verde menta de Maluma: el precio millonario del exclusivo vehículo único en el mundo Lejos de las luces de Hollywood, el actor británico reveló su nuevo y más ambicioso proyecto, uno que lo aleja de los sets de filmación para construir un futuro más brillante en su natal Londres y que lo vio crecer como persona y artista. Su misión es simple, pero espera ser “poderosa”: edificar una escuela gratuita que esté a la altura de las mejores instituciones privadas del Reino Unido, pero que tenga un toque diferente y que pueda ayudar a todo tipo de personas.

Un sueño gratuito con calidad de élite

Holland, conocido por su carisma y su papel en el Universo Cinematográfico de Marvel, compartió recientemente su visión en el pódcast ‘LadBible’. Su objetivo es claro: crear una institución educativa de primer nivel, pero sin costo alguno para los estudiantes. “Quiero construir una escuela con las mejores instalaciones que cualquier colegio de Londres pueda ofrecer, pero que sea totalmente gratuita”, afirmó el actor británico, que se encuentra filmando Spider-Man 4: Un nuevo día.

Este proyecto, que busca beneficiar a niños y jóvenes de bajos recursos, estará ligado a The Brother’s Trust, la fundación que el mismo actor dirige junto a su familia en Inglaterra desde el 2017. Y es que a lo largo de los años, la organización ha apoyado diferentes causas benéficas, pero más pequeñas, pero ahora, Holland y su equipo se embarcan en una iniciativa mucho más grande, de gran impacto social, como lo es la escuela.

La motivación detrás del héroe de las pantallas

La inspiración para este sueño educativo no es solo un acto de generosidad, sino que tiene profundas raíces personales. Holland reveló que su propia experiencia en el sistema escolar tradicional fue un desafío. De joven fue diagnosticado con dislexia y trastorno por déficit de atención con hiperactividad (ADHD), lo que le dificultó su paso por las aulas. Por ello, desea ofrecer una alternativa más inclusiva y de alta calidad para los menores que enfrentan obstáculos similares.