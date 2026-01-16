Medellín supera a Bucaramanga y Bogotá como la ciudad con el pasaje más caro del país, ¿cuánto subió?

Luego de los ajustes derivados del aumento del salario mínimo del 23,7%, decretado por el Gobierno Nacional, Medellín se convirtió en la ciudad con el transporte público urbano más costoso del país, según los incrementos reportados por las alcaldías de las principales capitales. La capital antioqueña, a través del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, informó el pasado 10 de enero que su sistema de transporte integrado registró un aumento promedio del 11,9% en las tarifas. Este ajuste implica que los usuarios del sistema masivo —Metro, tranvía, cables aéreos y Metroplús— ahora paguen entre $350 y $450 más por viaje, dependiendo del perfil tarifario. En detalle, la tarifa para el perfil frecuente subió $390, al pasar de $3.430 a $3.820. El perfil estudiantil (municipios) quedó en $1.600, mientras que la tarifa para adultos mayores se fijó en $3.330. En el caso de los usuarios al portador o eventuales, el pasaje se ubicó en $4.400, y para personas en situación de discapacidad, en $2.720.

Por su parte, el transporte público colectivo metropolitano —buses y microbuses que conectan los municipios del área metropolitana— también tuvo ajustes, con incrementos que oscilan entre $300 y $550, según la distancia del recorrido.

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, explicó que el aumento responde a un análisis técnico detallado y concertado con los operadores del sistema. "Esto responde a un análisis técnico riguroso, construido de manera concertada con los transportadores. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la movilidad de Medellín con transparencia, equilibrio y responsabilidad social. Reiteramos que esta medida prioriza el bienestar de los usuarios, la sostenibilidad del sistema y la transparencia", señaló. De hecho, la Alcaldía precisó en un comunicado que el incremento inicialmente proyectado era, en promedio, del 8,7%. Sin embargo, "el nuevo panorama económico nacional obligó a revisar dicha cifra para no comprometer la seguridad y la eficiencia del sistema".

¿Cómo está el precio del transporte público en Medellín con respecto al resto del país?

En el resto del país, el panorama tarifario también apunta al alza. Bucaramanga es la segunda tarifa más alta, tras un de incremento de $600. Con dicho ajuste, los pasajes de rutas cortas pasarían de $2.700 a $3.300, mientras que las rutas largas subirían de $3.000 a $3.600. De ahí le sigue Bogotá que por medio de la gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz anunció que a partir del 15 de enero el pasaje tuvo un alza de $350, pasando de costar, en promedio, $3.250 a $3.550. Cali, por su parte, tendría un aumento de $300, que llevaría la tarifa hasta los $3.500, ubicándose por debajo de Bucaramanga, pero por encima de varias capitales intermedias, antes de Bogotá.

Capitales con la tarifa más barata