Medellín supera a Bucaramanga y Bogotá como la ciudad con el pasaje más caro del país, ¿cuánto subió?

Los ajustes tarifarios derivados del aumento del salario mínimo llevaron a Medellín a convertirse en la ciudad con el transporte público más costoso del país, con incrementos de hasta $450 por viaje.

  El Metro de Medellín y los demás modos del sistema integrado ajustaron sus tarifas desde el 10 de enero, en medio del encarecimiento de los costos operativos. FOTO: CAMILO SUÁREZ
Johan García Blandón
hace 3 horas
Luego de los ajustes derivados del aumento del salario mínimo del 23,7%, decretado por el Gobierno Nacional, Medellín se convirtió en la ciudad con el transporte público urbano más costoso del país, según los incrementos reportados por las alcaldías de las principales capitales.

La capital antioqueña, a través del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, informó el pasado 10 de enero que su sistema de transporte integrado registró un aumento promedio del 11,9% en las tarifas. Este ajuste implica que los usuarios del sistema masivo —Metro, tranvía, cables aéreos y Metroplús— ahora paguen entre $350 y $450 más por viaje, dependiendo del perfil tarifario.

En detalle, la tarifa para el perfil frecuente subió $390, al pasar de $3.430 a $3.820. El perfil estudiantil (municipios) quedó en $1.600, mientras que la tarifa para adultos mayores se fijó en $3.330. En el caso de los usuarios al portador o eventuales, el pasaje se ubicó en $4.400, y para personas en situación de discapacidad, en $2.720.

InfogrÃ¡fico
Medellín supera a Bucaramanga y Bogotá como la ciudad con el pasaje más caro del país, ¿cuánto subió?

Lea más: Atención: así quedaron pasajes de buses y del sistema metro en Medellín y el Valle de Aburrá para 2026

Por su parte, el transporte público colectivo metropolitano —buses y microbuses que conectan los municipios del área metropolitana— también tuvo ajustes, con incrementos que oscilan entre $300 y $550, según la distancia del recorrido.

InfogrÃ¡fico
Medellín supera a Bucaramanga y Bogotá como la ciudad con el pasaje más caro del país, ¿cuánto subió?

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, explicó que el aumento responde a un análisis técnico detallado y concertado con los operadores del sistema. “Esto responde a un análisis técnico riguroso, construido de manera concertada con los transportadores. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la movilidad de Medellín con transparencia, equilibrio y responsabilidad social.

Reiteramos que esta medida prioriza el bienestar de los usuarios, la sostenibilidad del sistema y la transparencia”, señaló.

De hecho, la Alcaldía precisó en un comunicado que el incremento inicialmente proyectado era, en promedio, del 8,7%. Sin embargo, “el nuevo panorama económico nacional obligó a revisar dicha cifra para no comprometer la seguridad y la eficiencia del sistema”.

Le puede interesar: Sin dar detalles ni fechas, Petro dice que iniciará rebaja del precio de la gasolina

¿Cómo está el precio del transporte público en Medellín con respecto al resto del país?

En el resto del país, el panorama tarifario también apunta al alza. Bucaramanga es la segunda tarifa más alta, tras un de incremento de $600. Con dicho ajuste, los pasajes de rutas cortas pasarían de $2.700 a $3.300, mientras que las rutas largas subirían de $3.000 a $3.600.

De ahí le sigue Bogotá que por medio de la gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz anunció que a partir del 15 de enero el pasaje tuvo un alza de $350, pasando de costar, en promedio, $3.250 a $3.550.

Cali, por su parte, tendría un aumento de $300, que llevaría la tarifa hasta los $3.500, ubicándose por debajo de Bucaramanga, pero por encima de varias capitales intermedias, antes de Bogotá.

Capitales con la tarifa más barata

De otro lado, Manizales arrancó 2026 con la tarifa más baja entre las principales capitales: $3.000 para buses y hasta $3.350 para microbuses. Le seguiría Ibagué, con un pasaje de $3.300 de lunes a sábado y $3.400 los domingos y festivos.

Para Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, estos incrementos responden a una realidad estructural del sistema. “Los sistemas de transporte son altamente intensivos en mano de obra y su estructura de costos está indexada a los ajustes del salario mínimo”, explicó. A esto se suman variables como el IPC y el encarecimiento del diésel y el gas, que presionan aún más las finanzas del sector.

No obstante, Santamaría resaltó que las ciudades han intentado contener el impacto sobre los usuarios. “Desde las capitales se ha hecho un esfuerzo por no trasladar ni de forma automática ni total los incrementos al usuario final. Cada decisión tarifaria incorpora variables operativas, financieras y sociales propias de cada territorio”, afirmó.

Conozca también: Desde hoy suben 15 peajes en seis departamentos: conductores sentirán el golpe en el bolsillo

