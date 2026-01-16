Precio de la gasolina bajaría en Colombia desde el primero de febrero, asegura MinMinas

El precio de la gasolina en Colombia podría empezar a disminuir a partir del próximo 1 de febrero, según confirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en línea con lo anunciado previamente por el presidente Gustavo Petro. De concretarse, la reducción marcaría un giro en la política de combustibles del país, tras varios años de incrementos sostenidos.
De acuerdo con el ministro, los consumidores empezarían a percibir una baja real en el valor del combustible en las estaciones de servicio. Palma explicó que la reducción no responde a subsidios temporales, sino a un manejo estructural del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que durante años representó una pesada carga fiscal para el Estado.