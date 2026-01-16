Trump lanza consejo de paz para Gaza y nombra a Marco Rubio y Tony Blair como integrantes

El presidente Donald Trump nombró el viernes al jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, y al ex primer ministro británico Tony Blair como miembros fundadores del “consejo de paz” en Gaza, informó la Casa Blanca.
Conozca: Un año con Trump marcando el ritmo del mundo: ¿qué se viene?
El republicano también incluyó a su enviado especial Steve Witkoff, a su yerno Jared Kushner y al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, entre los integrantes del “consejo ejecutivo fundador” de siete miembros, según un comunicado.
El propio Trump presidirá el ente y se espera que en las próximas semanas anuncien más nombramientos.