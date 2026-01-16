Trump lanza consejo de paz para Gaza y nombra a Marco Rubio y Tony Blair como integrantes

El presidente Donald Trump nombró el viernes al jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, y al ex primer ministro británico Tony Blair como miembros fundadores del “consejo de paz” en Gaza, informó la Casa Blanca. Conozca: Un año con Trump marcando el ritmo del mundo: ¿qué se viene? El republicano también incluyó a su enviado especial Steve Witkoff, a su yerno Jared Kushner y al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, entre los integrantes del “consejo ejecutivo fundador” de siete miembros, según un comunicado. El propio Trump presidirá el ente y se espera que en las próximas semanas anuncien más nombramientos.

Palestinos observan los daños tras un ataque israelí en Deir al-Balah, en Gaza, en medio de la segunda fase del plan respaldado por EE. UU. para poner fin a la guerra. FOTO: AFP.

Un polémico nombramiento

Tony Blair es una elección polémica en Medio Oriente debido a su papel en la invasión de Irak en 2003. El propio Trump dijo el año pasado que quería asegurarse de que fuera una “opción aceptable para todos”. Trump anunció el jueves la creación de este consejo, un elemento clave de la fase dos de un plan respaldado por Washington para poner fin a la guerra en el territorio palestino. “Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar”, dijo el mandatario en redes sociales cuando hizo el anuncio.

La creación del consejo se produce poco después del anuncio de un comité tecnocrático palestino de 15 miembros, encargado de administrar la Franja de Gaza en la posguerra. El ex vice ministro palestino Ali Shaath encabezará el comité. Siga leyendo: Trump no dudó en apretar el gatillo, pese a ser llamado “el presidente de la paz” El mandatario estadounidense también designó el viernes al mayor general estadounidense Jasper Jeffers para dirigir la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) en Gaza.

