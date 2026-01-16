“Pelearíamos con fiereza”: Díaz-Canel advierte con una dura respuesta de Cuba ante un ataque de EE. UU.

Mientras en público el presidente Miguel Díaz-Canel se muestra con valentía ante el pueblo cubano frente a una posible intervención militar de Estados Unidos, ante Donald Trump reitera su disposición al diálogo, pero sin hacer “ninguna concesión política”.
En medio de un homenaje realizado a los 32 cubanos que murieron durante la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, Díaz-Canel afirmó que respondería con “fiereza” ante Estados Unidos si ataca a Cuba.
“Si llegáramos a ser agredidos, pelearíamos con fiereza idéntica a la que nos delegaron varias generaciones de bravos combatientes cubanos, desde las guerras por la independencia en el siglo XIX, la Sierra Maestra, la clandestinidad y África en el siglo XX, hasta Caracas en el siglo XXI”, expresó Díaz-Canel.