“Pelearíamos con fiereza”: Díaz-Canel advierte con una dura respuesta de Cuba ante un ataque de EE. UU.

Mientras en público el presidente Miguel Díaz-Canel se muestra con valentía ante el pueblo cubano frente a una posible intervención militar de Estados Unidos, ante Donald Trump reitera su disposición al diálogo, pero sin hacer “ninguna concesión política”. En medio de un homenaje realizado a los 32 cubanos que murieron durante la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, Díaz-Canel afirmó que respondería con “fiereza” ante Estados Unidos si ataca a Cuba. “Si llegáramos a ser agredidos, pelearíamos con fiereza idéntica a la que nos delegaron varias generaciones de bravos combatientes cubanos, desde las guerras por la independencia en el siglo XIX, la Sierra Maestra, la clandestinidad y África en el siglo XX, hasta Caracas en el siglo XXI”, expresó Díaz-Canel.

El líder del régimen cubano afirmó que ese 3 de enero, cuando llegaron las fuerzas Delta Force para capturar a Maduro, fue en realidad un “ataque” contra los “hermanos venezolanos”. “Transcurrieron horas muy amargas, entre la indignación y la impotencia, después de conocer que habían sido secuestrados el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores”, agregó.

Sin embargo, su discurso cambia cuando afirma que “siempre estaremos dispuesto al diálogo y al mejoramiento de las relaciones entre los dos países, pero en igualdad de condiciones y sobre la base del respeto mutuo”, dijo Díaz-Canel en una concentración en La Habana. Pero “Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política”, subrayo. “Eso jamás estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos”, añadió.