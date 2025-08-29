x

¡Aproveche pues! Universidad de los Andes abre convocatoria de patrocinio para aprendices en 13 programas de formación

a institución busca aprendices en programas avalados por el Sena para contrato de aprendizaje en áreas como administración, diseño, sistemas y más.

  • Los aprendices seleccionados podrán vincularse mediante contrato de aprendizaje en modalidad 100 % presencial. FOTO: COLPRENSA
    Los aprendices seleccionados podrán vincularse mediante contrato de aprendizaje en modalidad 100 % presencial. FOTO: COLPRENSA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 6 horas
bookmark

La Universidad de los Andes anunció la apertura de una convocatoria de patrocinio dirigida a aprendices técnicos y tecnólogos de diversas disciplinas que estén radicados en Bogotá o municipios aledaños y estén interesados en realizar sus prácticas en un entorno académico colaborativo, innovador y multidisciplinario.

La institución busca jóvenes con actitud positiva, responsabilidad y disposición para aprender, quienes podrán vincularse mediante un contrato de aprendizaje laboral especial, con la opción de iniciar desde la etapa lectiva o productiva.

“Tu talento transforma. En Uniandes, cada persona suma a un propósito mayor: transformar la sociedad a través de la educación, la investigación y la innovación. Aquí, el trabajo tiene sentido. Hacemos parte de una comunidad diversa, íntegra y solidaria, donde el crecimiento profesional se vive con propósito y aprendizaje continuo. Únete a un equipo humano de clase mundial y deja tu huella en la educación del mañana”, expresa la Uniandes en su lading de Magneto.

Le puede interesar: Trabaje en Uniandes: hay más de 40 ofertas de empleo disponibles en distintas áreas

Programas convocados para patrocinio en la Universidad de los Andes

Conoce las ofertas de empleo

La convocatoria está abierta a aprendices en programas técnicos o tecnólogos en las siguientes áreas:

- Administración.

- Alistamiento de laboratorio.

- Archivo y gestión documental.

- Barismo.

- Carpintería y/o serigrafía.

- Diseño gráfico y afines.

- Electricidad y/o electrónica.

- Gestión bibliotecaria.

- Gestión contable.

- Organización de eventos.

- Producción multimedia.

- Publicidad y mercadeo.

- Sistemas y/o mantenimiento de equipos de cómputo.

Perfil y requisitos

Los aspirantes deben ser estudiantes de programas avalados por el Sena para contrato de aprendizaje, no haber tenido contratos previos y contar con disponibilidad de tiempo completo en modalidad 100% presencial. También se requiere manejo básico de herramientas digitales relacionadas con el área de formación.

La Universidad de los Andes resalta que busca personas con orientación al servicio, comunicación asertiva, proactividad y capacidad de trabajo en equipo.

Lea más: Le dan estudio y trabajo: Crystal busca jóvenes de Medellín para formarlos como auxiliares administrativos

¿Cómo postularse?

Los interesados en participar en esta convocatoria deben aplicar a través de la plataforma Magneto Empleos, en el siguiente enlace: Convocatoria de patrocinio – Uniandes.

Con esta iniciativa, la Universidad de los Andes reafirma su compromiso de brindar oportunidades de formación que impacten positivamente en el futuro laboral de los aprendices y contribuyan a transformar la sociedad desde la educación.

Conozca también: Empleése: Londoño Gómez tiene oportunidades laborales en Medellín

