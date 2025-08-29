¡Aproveche pues! Universidad de los Andes abre convocatoria de patrocinio para aprendices en 13 programas de formación

La Universidad de los Andes anunció la apertura de una convocatoria de patrocinio dirigida a aprendices técnicos y tecnólogos de diversas disciplinas que estén radicados en Bogotá o municipios aledaños y estén interesados en realizar sus prácticas en un entorno académico colaborativo, innovador y multidisciplinario.

La institución busca jóvenes con actitud positiva, responsabilidad y disposición para aprender, quienes podrán vincularse mediante un contrato de aprendizaje laboral especial, con la opción de iniciar desde la etapa lectiva o productiva.

“Tu talento transforma. En Uniandes, cada persona suma a un propósito mayor: transformar la sociedad a través de la educación, la investigación y la innovación. Aquí, el trabajo tiene sentido. Hacemos parte de una comunidad diversa, íntegra y solidaria, donde el crecimiento profesional se vive con propósito y aprendizaje continuo. Únete a un equipo humano de clase mundial y deja tu huella en la educación del mañana”, expresa la Uniandes en su lading de Magneto.

