Estos fueron los trabajos más demandados en LinkedIn en el segundo trimestre de 2025

Buscar trabajo es una tarea casi maratónica, tanto así que los canales tradicionales como el voz a voz y el reparto de hojas de vida puerta a puerta han sido desplazados por redes sociales laborales como LinkedIn y canales de WhatsApp informativos. Así mismo, aplicar y obtener las vacantes es una carrera que solo ganan los mejores candidatos, aquellos que además de cumplir con los requisitos básicos de los cargos, cuenten con una hoja de vida completa y le ofrezcan valor agregado a las empresas.
A corte del primer semestre, el Dane reportó que más de 2,2 millones de colombianos están desocupados, es decir, que no tienen empleo, pero están disponibles y buscan trabajo activamente.
Frente a esta cifra, Felipe Delgado, director ejecutivo en Michael Page, consultora experta en reclutamiento y contratación a nivel global, informó que al día reciben y gestionan entre 250 y 300 hojas de vida a través de su página web, llegando a alrededor de 5.000 al mes.
