Trabajo en Tigo: abren convocatoria para asesores comerciales en Bogotá, con buenos pagos y plan carrera

Los interesados en trabajar en el sector de telecomunicaciones tienen la posibilidad de aplicar a más de 50 vacantes en Tigo. El cargo ofrece comisiones 100 % prestacionales y contrato con opción de vinculación directa.

  • Tigo abrió su más reciente convocatoria laboral en Bogotá, donde busca asesores comerciales con experiencia en ventas para reforzar su equipo en los Centros de Experiencia. FOTO: iStock
  • Los asesores comerciales de Tigo reciben salario básico, comisiones sin límite y beneficios como plan carrera y fondo de empleados. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
hace 8 horas
bookmark

Se acerca septiembre y con ello el trimestre final del año, un momento en que muchas personas buscan estabilidad laboral y opciones de crecimiento, el sector de telecomunicaciones se mantiene como uno de los que más oportunidades ofrece en Colombia. Esta vez es Tigo, una de las compañías líderes del mercado, la que anunció la apertura de una convocatoria más de 50 vacantes para asesores comerciales en Bogotá, un rol clave en sus Centros de Experiencia.

La convocatoria está dirigida a quienes disfrutan de las ventas y el contacto directo con los clientes, con la posibilidad de acceder a un plan de carrera dentro de la empresa.

Le puede interesar: ¡Postúlese! Corautos Andino tiene 35 cupos laborales en Medellín y otras ciudades

Salarios y beneficios que marcan la diferencia

Los asesores comerciales de Tigo cuentan con un esquema de remuneración que combina salario básico de $1.423.500 más comisiones 100 % prestacionales y sin techo, lo que permite alcanzar ingresos mensuales entre $2,5 y $5 millones, según el desempeño.

La empresa también ofrece horarios flexibles, en turnos de 8 horas de lunes a sábado, con posibilidad de laborar hasta dos domingos al mes. El contrato es inicialmente a término fijo por un año, con renovaciones periódicas y la posibilidad de vinculación directa tras cumplir el primer año, dependiendo del desempeño.

A ello se suman beneficios como fondo de empleados con convenios, plan de carrera y oportunidades de crecimiento interno, factores que suelen ser decisivos para quienes buscan estabilidad y proyección profesional.

¿Quiénes pueden aplicar a estas vacantes?

El perfil requerido varía de acuerdo con el nivel educativo, pero en todos los casos se exige experiencia en ventas, especialmente en productos intangibles, telecomunicaciones o servicios financieros:

- Bachilleres: 2 años de experiencia en ventas.

- Técnicos: 1 año de experiencia.

- Tecnólogos: mínimo 6 meses de experiencia.

- Estudiantes universitarios (desde quinto semestre): al menos 6 meses de experiencia.

- Profesionales: 6 meses de experiencia.

La compañía resalta además la importancia de habilidades como la comunicación efectiva, la orientación al cliente y el trabajo en equipo, competencias cada vez más valoradas en este tipo de cargos.

Lea más: Nuevas ofertas de empleo en Bogotá: hay cerca de 20.000 oportunidades sin experiencia laboral; paso a paso para aplicar

¿Cómo postularse a las vacantes en Tigo?

Conoce las ofertas de empleo

Quienes estén interesados en aplicar deben hacerlo a través de la plataforma Magneto Empleos, donde la compañía tiene publicada la oferta.

El proceso consiste en registrar la hoja de vida en el portal, completar el perfil y postularse directamente a la vacante disponible.

Acceda aquí a las vacantes de Tigo en Magneto Empleos

