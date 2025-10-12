x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Humillación y golpe de realidad: así tituló la prensa mexicana la goleada de Colombia sobre su Selección

Para varios diarios de México, la derrota 4-0 contra el equipo colombiano desnudó problemas que van desde la elección de jugadores hasta problemas estructurales de su liga local.

  • La Selección mexicana no le gana al equipo colombiano desde el 2010. Foto: @SERGIOBAILLERES
    La Selección mexicana no le gana al equipo colombiano desde el 2010. Foto: @SERGIOBAILLERES
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

12 de octubre de 2025
bookmark

La victoria 4-0 de la Selección Colombia sobre la Selección de México representa un balance positivo para los dirigidos por Néstor Lorenzo, quienes buscan prepararse para el Mundial y a la vez, sumar puntos para ser cabeza de serie. Por otro lado, el resultado deja en evidencia a una de las locales de la cita orbital.

Así lo manifestaron los medios mexicanos quienes a través de sus redes y portales se mostraron preocupados no sólo por el resultado sino por el desempeño del equipo durante el partido.

Lea también: Néstor Lorenzo, tras la goleada ante México: “Definimos con categoría”

Para los medios mexicanos, lo que pasó en Dallas, Estados Unidos, fue una humillación y un golpe de realidad para los dirigidos por el técnico Javier Aguirre.

Evidencia de esto es el titular del diario Récord de México. “¡Humillados! México es goleado por Colombia de James Rodríguez”, fue lo que publicó este medio, enfatizando en que “el conjunto nacional mexicano cayó en la desesperación al ver que no competían ante Colombia, por lo que comenzaron con reclamos aireados contra el árbitro. Pese a las modificaciones de Javier Aguirre, los futbolistas mexicanos no generaron opciones claras en el marco rival”.

Por otro lado, medios como El Universal y Milenio vieron lo ocurrido en Arlington, Texas como una regreso a la realidad del equipo mexicano. “México exhibe sus carencias en desastrosa derrota ante Colombia ¡De vuelta a la realidad!”, tituló el primer diario y criticó a todo el plantel, desde jugadores hasta cuerpo técnico. “Nadie se salva. Ni los titulares ni los suplentes ni el banquillo que tardó en responder cuando las cosas ya estaban de cabeza”, escribió, enfatizando en que fue una “paupérrima exhibición del cuadro nacional”.

El diario Milenio tituló “Colombia golea y exhibe las carencias de la Selección Mexicana a meses del Mundial y fue más allá, pues en su descripción del partido mencionó que “México no solo fue goleado, fue paseado por los cafetaleros que incluso en la tribuna fueron más y hoy el Vasco Aguirre tendrá que volver a las bases de este equipo que cada que enfrenta a rivales de peso queda como ahora, exhibido”.

La crítica no solo ha sido de los diarios, periodista mexicanos han usado sus redes para describir las posibles causales del mal desempeño de la Selección de México.

Para el periodista David Faitelson, el problema va en el mercado de fichajes de los clubes y la poca venta de jugadores mexicanos al exterior. “No importa el entrenador que venga. Puede ser Guardiola, Luis Enrique, Ancelotti o Klopp, el gran problema del futbol mexicano es que no produce ni exporta futbolistas al más alto nivel”, escribió.

Álvaro Morales, reconocido crítico de fútbol en el país norteamericano el mal momento del combinado mexicano tiene un responsable. “Factor común de lo terrible de nuestra selección: DUILIO DAVINO”, escribió en su cuenta de X, haciendo alusión al Director Deportivo de Selecciones Nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

El amistoso disputado el sábado, 11 de octubre, terminó con un 4-0 a favor del combinado colombiano con goles de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero. Esta fue la cuarta victoria consecutiva de Colombia a México que no le gana al combinado cafetero desde el 7 de septiembre de 2010. A partir de esa fecha se han encontrado en otros cinco amistosos en donde a parte de los triunfos colombianos se ha presentado un empate 0-0.

Siga leyendo: Estas son las máximas goleadas de la Selección Colombia en su historia

Temas recomendados

Fútbol
Selección Colombia
Selección México
Selección de México
Fútbol Internacional
Partidos amistosos
Mundial 2026
México
Estados Unidos
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida