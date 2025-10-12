x

Policía confirmó atentado con una granada a un CAI en Bogotá; esto se sabe

Ocurrió en la localidad de Ciudad Bolívar. El alcalde Carlos Fernando Galán dijo que no hubo heridos; ofrecen recompensa.

  • El CAI sufrió algunos daños por las esquirlas, especialmente en los ventanales. Foto: Policía Metropolitana
El Colombiano
12 de octubre de 2025
bookmark

En la noche de este domingo, 12 de octubre, se registró una fuerte explosión en el CAI de Santo Domingo, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. La Policía Metropolitana de la capital de la República confirmó que se trató de un atentado con una granada lanzada por un sujeto que huyó del lugar tras el ataque.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana explicó que “un sujeto lanza una granada de fragmentación contra el CAI, sin dejar personas heridas, pero sí afectaciones menores en la estructura”. El oficial añadió que el artefacto causó daños materiales, como vidrios rotos y afectaciones externas en el centro de atención.

Ante el hecho, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que conduzca a la captura del responsable.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que “en los últimos meses ha debilitado estructuras criminales en la frontera con el municipio de Soacha y este ataque en el sector El Paraíso no es más que una reacción desesperada de esas bandas. Más allá de algunos daños a la infraestructura del CAI, no hay personas heridas”.

Galán también indicó que solicitó el apoyo de la Brigada XIII del Ejército para reforzar el control en la zona. El atentado está en investigación, y no se descarta que esté vinculado con el accionar de grupos ilegales en el sur de la capital.

Ciudad Bolívar ha sido históricamente una de las localidades más afectadas por la presencia de bandas criminales, redes de microtráfico y organizaciones delincuenciales urbanas.

En el pasado, esta zona ya había sido escenario de ataques contra la Policía, como la explosión de un artefacto en 2022 que causó la muerte de dos menores de edad.

