Policía confirmó atentado con una granada a un CAI en Bogotá; esto se sabe

En la noche de este domingo, 12 de octubre, se registró una fuerte explosión en el CAI de Santo Domingo, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. La Policía Metropolitana de la capital de la República confirmó que se trató de un atentado con una granada lanzada por un sujeto que huyó del lugar tras el ataque.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana explicó que “un sujeto lanza una granada de fragmentación contra el CAI, sin dejar personas heridas, pero sí afectaciones menores en la estructura”. El oficial añadió que el artefacto causó daños materiales, como vidrios rotos y afectaciones externas en el centro de atención.

Ante el hecho, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que conduzca a la captura del responsable.