¿Fallo de la Corte pone en peligro el deportes femenino en el país?, los expertos dan su opinión sobre el tema

El fallo de la Corte Constitucional, emitido el pasado primero de octubre a favor de la deportista trans Emiliana Castrillón Jaramillo, ha generado tanto apoyo como rechazo. Aunque la Liga Antioqueña de Voleibol ya inició las acciones para cumplir con la sentencia, existen voces, como la del representante a la Cámara Mauricio Parodi Díaz, que consideran que la sentencia debe ser revisada.
El debate no se limita a un tema genético, hormonal o de sexo. Hay quienes apelan a argumentos religiosos, médicos, científicos y conceptuales para defender sus posturas. Por un lado, están quienes defienden los derechos de las mujeres, quienes históricamente han luchado por décadas para obtener reconocimiento y derechos, y temen que estos se vean menoscabados. Por otro lado, quienes adoptan una visión de evolución social señalan que la nueva realidad del mundo requiere abrir el espectro para las personas que no se identifican con el sexo de nacimiento y buscan su desarrollo acorde a su sentir.