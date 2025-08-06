¿Busca empleo en alimentos, ventas o producción? Grupo Levapan está contratando

El Grupo Levapan, reconocido por marcas como GelHada, San Jorge y Respin, busca talento humano para fortalecer sus operaciones en varias regiones del país. La compañía tiene vacantes activas en Medellín, Ibagué, Valle del Cauca y Bogotá y alrededores, en áreas como Gastronomía, bebidas y alimentos; Mercadeo y publicidad; Ventas; y Producción, operarios y manufactura. “Buscamos talentos que piensen en grande”, destaca la organización. El Grupo Levapan agrupa diferentes compañías dedicadas a producir y comercializar alimentos, ingredientes y derivados de la levadura. Su trabajo ha impactado al sector de consumo masivo, apoyando a panaderos, tenderos, distribuidores, hoteles, restaurantes y grandes superficies en todo el país. Además de la estabilidad laboral, la compañía resalta que ofrece retos profesionales, oportunidades de crecimiento y acompañamiento permanente durante todo el proceso de desarrollo de sus colaboradores. Le puede interesar: Essity busca talento en Colombia: hay casi 50 vacantes en diversos sectores

Vacantes más destacadas en Grupo Levapan

Levapan ofrece oportunidades de crecimiento y estabilidad laboral. FOTO: CORTESÍA

Ejecutivo De Cuenta Industrias -Medellin

Salario a convenir. Requisitos: - Profesional en áreas afines mercadeo, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial. - Conocimientos en análisis de datos, desarrollo de cartera de clientes, trabajo con equipos comerciales y de Investigación, habilidades de comunicación y de negociación, manejo de herramientas ofimáticas, conocimientos en la Industria gastronómica, plantas de procesamiento de alimentos. - Tres años de experiencia comercial en industria de alimentos, negocios B2B y/o manejo de cuentas clave, desarrollo de productos, innovación y negociación, negocios B2C para el canal industrias. - Comunicación Asertiva, relacionamiento personal y trabajo en equipo. - Experiencia y conocimiento en buscar oportunidades de nuevos negocios con los clientes existentes. - Identificar necesidades de innovación hacia los clientes. - Identificar necesidades de nuevos productos a los clientes existentes y generar clientes nuevos. - Control y seguimiento a la cartera de los clientes. Aplique aquí.

Especialista de marca - Bogotá

Salario a convenir Requisitos: - Ser Profesional en mercadeo, Publicidad, carreras Administrativas, ingeniería industrial, con especialización en áreas afines. - Tres años en roles relacionados, experiencia en mercadeo, investigación de mercados, comportamiento del consumidor en compañías de consumo masivo, desarrollo de nuevos productos, negociación y posicionamiento de marcas. - Manejo de portafolio de marcas en compañías de consumo masivo, innovación, estrategia de comunicación de marca e imagen de marca. Conozca también: Keralty tiene más de 320 vacantes activas en Colombia: algunos cargos no requieren experiencia Habilidades: Pensamiento estratégico. Conocimiento del mercado. Gestión de equipos. Adaptabilidad y flexibilidad. Creatividad e innovación. Orientación al cliente. Postúlese acá.

Supervisor De Ventas (canal Directo) - Bucaramanga

Salario a convenir. Requisitos: - Ser profesional en Administración de empresas, mercadeo y/o carreras afines - Tener entre 1 y 2 años de experiencia en empresas de consumo masivo, Retail, Food Service, entre otras. - Experiencia en el canal TAT y minimercados. - Excelente comunicación Asertiva, orientación al logro relacionamiento personal y trabajo en equipo - El rol del cargo es 100% sell out - Experiencia en el manejo de personal, manejo de indicadores por campaña, indicadores por producto, (drop zise, efectividad, numérica) - Manejo de personal, seguimiento, acompañamiento y liderazgo. - Persona responsable. Envíe la hoja de vida acá.

Auxiliar Contable- Consumo Masivo- Rionegro

Salario a convenir. Requisitos: - Tecnólogo y/o Profesional en Contaduría Pública - Experiencia mínima de 2 años en todo el proceso contable Conocimiento en Normas internacionales de información financiera y de normas fiscales Manejo de facturación Manejo de herramientas ofimáticas nivel intermedio Conocimientos ERP_SAP Conozca más detalles acá.

¿Cómo aplicar a las vacantes del Grupo Levapan?