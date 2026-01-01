Un doble homicidio y el rapto de una mujer sacudieron a Concordia, Antioquia, en cierre de año

Antioquia cerró el 2025 con un nuevo hecho de violencia que encendió las alarmas en el municipio de Concordia, en el Suroeste antioqueño, donde dos hombres fueron asesinados y una mujer secuestrada de manera violenta por un grupo armado.

El hecho ocurrió en el sector conocido como Peñitas, hasta donde llegaron varios hombres fuertemente armados que irrumpieron en una vivienda donde se encontraban varias personas. De acuerdo con información conocida, los atacantes asesinaron a dos hombres, presuntos integrantes del grupo delincuencial El Filo.

Una de las víctimas fue identificada como Juan Andrés Barrero Toro, alias El Flaco, mientras que el otro, de quien no se conoció su identidad, era conocido dentro de la estructura delincuencial con el alias de Pablo Escobar.

Según versiones recopiladas por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, dentro del inmueble también se encontraba una mujer que presenció el crimen y que posteriormente fue retenida durante varias horas.

Después de ser violentada, torturada y atacada en sus orejas con arma blanca, a la mujer la liberaron en un paraje abandonado de este municipio. Las autoridades la ubicaron y la llevaron inicialmente al hospital San Juan de Dios, de Concordia, y de allí la remitieron a Medellín por la gravedad de sus lesiones. Al parecer no hubo exigencia económica para su liberación.