¿Lo tiene usted en su empresa? Ocho de cada 10 empleados dice convivir con un “mal compañero de trabajo”

Aunque la mayoría de los trabajadores afirma llevarse bien con sus colegas, el 80 % reconoce tener al menos un compañero que les complica la jornada. Eso evidencia el informe ¿Cuál es el perfil del mal compañero de trabajo?, elaborado por MiCVideal, tras encuestar a más de 1.000 profesionales en distintas áreas del país.
El estudio muestra que la convivencia laboral es ambivalente: mientras el 93 % de los empleados dice caer bien a sus compañeros, ocho de cada diez aseguran tener al menos uno que arruina el ambiente. Este tipo de relaciones no solo afecta la motivación, sino también la productividad y la permanencia en las empresas.
De hecho, según la Society for Human Resource Management (SHRM), los entornos laborales tóxicos han costado a las compañías más de 223 mil millones de dólares en rotación de personal en los últimos cinco años.
