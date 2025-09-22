Trabaje con grandes marcas: Outlet Todo al 50% tiene 63 oportunidades de empleo en Medellín y Bogotá

Ciudades y sectores con más oportunidades

Con presencia en siete ciudades del país, Outlet Todo al 50% ofrece oportunidades para quienes buscan crecer en el sector retail. FOTO: GETTY

Las vacantes están disponibles en Bogotá, Medellín, Envigado, Copacabana, Caldas, La Estrella, entre otras localidades. Los sectores con mayor número de ofertas son: - Ventas. - Servicio al cliente y áreas afines. - Mercadeo y publicidad. - Diseño, arquitectura y artes gráficas. - Bodega, logística y transporte. La compañía destaca que su propósito es “posicionarnos como el outlet número uno de las marcas, ofreciendo los mejores precios”, por lo que busca colaboradores comprometidos con brindar un excelente servicio y experiencia de compra. Lea más: Empleos en servicios generales, aseo y seguridad: más de 7.000 vacantes a nivel nacional, ¿cómo aplicar?

¿Por qué trabajar en Outlet todo al 50%?

La empresa invitó a quienes tengan habilidades en ventas, servicio al cliente o logística a ser parte de su equipo: “Sé parte de nuestro equipo. Somos la marca outlet todo al 50% con más de 20 años de trayectoria en el mercado... y queremos contar con personas apasionadas por la moda y el servicio al cliente”. Y es que, el sector de retail y moda en Colombia sigue generando empleo, especialmente en las áreas comerciales y de logística. Esta convocatoria representa una oportunidad para quienes buscan estabilidad laboral y experiencia en marcas consolidadas.

Ofertas laborales en Outlet todo al 50%

Auxiliar de producto - Medellín, Envigado, Bello, Caldas, Copacabana, La Estrella, entre otros.

Salario a convenir. Responsabilidades: - Garantizar el control del producto en vestier y el re surtido del piso de venta. - Cumplir con los lineamientos de Visual Merchandising para mantener la tienda preparada para la venta. - Velar por el cuidado del inventario y la correcta exhibición de los productos. Requisitos: - Disponibilidad de tiempo completo y para horarios rotativos. - Capacidad para trabajar en equipo. - Proactividad, orden y orientación al resultado. - Atención al detalle. Aplique aquí.

Asesor comercial Outlet Americas - Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 3.000.000. Responsabilidades: - Atender a los clientes de manera excepcional en el Outlet. - Cerrar ventas efectivamente y superar los objetivos de venta. - Cumplir con los indicadores clave de desempeño. - Mantener un conocimiento actualizado de las marcas y productos. - Gestionar la tienda asegurando un ambiente agradable para los clientes. Requerimientos: - Experiencia previa en tiendas de ropa y marcas reconocidas del sector retail. - Habilidades sobresalientes en atención al cliente. - Capacidad para trabajar en turnos rotativos de lunes a domingo. - Bachillerato completo. - Habilidad para cumplir y superar metas de ventas. Postúlese acá.

Supernumerario outlet - Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.500.000. Responsabilidades: - Atender a los clientes de manera excepcional en el Outlet. - Cerrar ventas efectivamente y superar los objetivos de venta. - Cumplir con los indicadores clave de desempeño. - Mantener un conocimiento actualizado de las marcas y productos. - Gestionar la tienda asegurando un ambiente agradable para los clientes. Requerimientos: - Experiencia previa en tiendas de ropa y marcas reconocidas del sector retail. - Habilidades sobresalientes en atención al cliente. - Capacidad para trabajar en turnos rotativos de lunes a domingo. - Bachillerato completo. - Habilidad para cumplir y superar metas. Envíe la hoja de vida.

Auxiliar visual merchandising - Bogotá

Salario: $ 2.500.000 a $ 2.700.000. Responsabilidades: - Diseñar y mantener exhibiciones visuales atractivas. - Colaborar con el equipo de marketing para implementar campañas visuales. - Reorganizar el espacio de la tienda para optimizar la experiencia del cliente. - Monitorear y evaluar la efectividad de las exhibiciones visuales. - Mantenerse actualizado sobre las tendencias de moda y diseño. - Asegurar que las vitrinas reflejen la identidad de la marca. Requerimientos: - Formación en Diseño de Moda Diseño de Interiores Marketing o áreas afines. - Experiencia previa en merchandising visual o áreas relacionadas. - Capacidad para trabajar en equipo y de forma independiente. - Excelentes habilidades de comunicación. - Atención al detalle y creatividad. - Compromiso con la excelencia en el servicio al cliente. Conozca más detalles aquí.

¿Cómo aplicar a las vacantes?