Trabaje con grandes marcas: Outlet Todo al 50% tiene 63 oportunidades de empleo en Medellín y Bogotá

La cadena de outlets de moda abre cupos para ventas, servicio al cliente, logística y diseño en ciudades como Bogotá, Medellín, Envigado y Caldas. Las postulaciones son a través de Magneto Empleos.

Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 10 horas
bookmark

Si está buscando empleo en el sector comercial o logístico, la reconocida cadena Outlet Todo al 50% abrió una convocatoria para cubrir 63 vacantes en diferentes áreas en Bogotá y Medellín.

La empresa, que agrupa marcas reconocidas como Chevignon, Esprit, Americanino y Rifle, lleva más de 20 años en el mercado y cuenta con 50 tiendas distribuidas en siete ciudades de Colombia. A través de Magneto Empleos, busca fortalecer su equipo de trabajo con talento en varios sectores.

Ciudades y sectores con más oportunidades

Las vacantes están disponibles en Bogotá, Medellín, Envigado, Copacabana, Caldas, La Estrella, entre otras localidades. Los sectores con mayor número de ofertas son:

- Ventas.

- Servicio al cliente y áreas afines.

- Mercadeo y publicidad.

- Diseño, arquitectura y artes gráficas.

- Bodega, logística y transporte.

La compañía destaca que su propósito es “posicionarnos como el outlet número uno de las marcas, ofreciendo los mejores precios”, por lo que busca colaboradores comprometidos con brindar un excelente servicio y experiencia de compra.

¿Por qué trabajar en Outlet todo al 50%?

La empresa invitó a quienes tengan habilidades en ventas, servicio al cliente o logística a ser parte de su equipo: “Sé parte de nuestro equipo. Somos la marca outlet todo al 50% con más de 20 años de trayectoria en el mercado... y queremos contar con personas apasionadas por la moda y el servicio al cliente”.

Y es que, el sector de retail y moda en Colombia sigue generando empleo, especialmente en las áreas comerciales y de logística.

Esta convocatoria representa una oportunidad para quienes buscan estabilidad laboral y experiencia en marcas consolidadas.

Ofertas laborales en Outlet todo al 50%

Conoce las ofertas de empleo

Auxiliar de producto - Medellín, Envigado, Bello, Caldas, Copacabana, La Estrella, entre otros.

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Garantizar el control del producto en vestier y el re surtido del piso de venta.

- Cumplir con los lineamientos de Visual Merchandising para mantener la tienda preparada para la venta.

- Velar por el cuidado del inventario y la correcta exhibición de los productos.

Requisitos:

- Disponibilidad de tiempo completo y para horarios rotativos.

- Capacidad para trabajar en equipo.

- Proactividad, orden y orientación al resultado.

- Atención al detalle.

Aplique aquí.

Asesor comercial Outlet Americas - Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 3.000.000.

Responsabilidades:

- Atender a los clientes de manera excepcional en el Outlet.

- Cerrar ventas efectivamente y superar los objetivos de venta.

- Cumplir con los indicadores clave de desempeño.

- Mantener un conocimiento actualizado de las marcas y productos.

- Gestionar la tienda asegurando un ambiente agradable para los clientes.

Requerimientos:

- Experiencia previa en tiendas de ropa y marcas reconocidas del sector retail.

- Habilidades sobresalientes en atención al cliente.

- Capacidad para trabajar en turnos rotativos de lunes a domingo.

- Bachillerato completo.

- Habilidad para cumplir y superar metas de ventas.

Postúlese acá.

Supernumerario outlet - Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.500.000.

Responsabilidades:

- Atender a los clientes de manera excepcional en el Outlet.

- Cerrar ventas efectivamente y superar los objetivos de venta.

- Cumplir con los indicadores clave de desempeño.

- Mantener un conocimiento actualizado de las marcas y productos.

- Gestionar la tienda asegurando un ambiente agradable para los clientes.

Requerimientos:

- Experiencia previa en tiendas de ropa y marcas reconocidas del sector retail.

- Habilidades sobresalientes en atención al cliente.

- Capacidad para trabajar en turnos rotativos de lunes a domingo.

- Bachillerato completo.

- Habilidad para cumplir y superar metas.

Envíe la hoja de vida.

Auxiliar visual merchandising - Bogotá

Salario: $ 2.500.000 a $ 2.700.000.

Responsabilidades:

- Diseñar y mantener exhibiciones visuales atractivas.

- Colaborar con el equipo de marketing para implementar campañas visuales.

- Reorganizar el espacio de la tienda para optimizar la experiencia del cliente.

- Monitorear y evaluar la efectividad de las exhibiciones visuales.

- Mantenerse actualizado sobre las tendencias de moda y diseño.

- Asegurar que las vitrinas reflejen la identidad de la marca.

Requerimientos:

- Formación en Diseño de Moda Diseño de Interiores Marketing o áreas afines.

- Experiencia previa en merchandising visual o áreas relacionadas.

- Capacidad para trabajar en equipo y de forma independiente.

- Excelentes habilidades de comunicación.

- Atención al detalle y creatividad.

- Compromiso con la excelencia en el servicio al cliente.

Conozca más detalles aquí.

¿Cómo aplicar a las vacantes?

Para postularse, debe:

1- Ingresar a la plataforma Magneto Empleos.

2- Buscar “Outlet Todo al 50%” en la barra de búsqueda.

3- Revisar las vacantes disponibles en tu ciudad o área de interés.

4- Crear o actualizar tu perfil en Magneto y cargar tu hoja de vida.

5- Enviar tu postulación a la oferta que mejor se adapte a tu experiencia.

