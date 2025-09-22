Trabaje con grandes marcas: Outlet Todo al 50% tiene 63 oportunidades de empleo en Medellín y Bogotá

Si está buscando empleo en el sector comercial o logístico, la reconocida cadena Outlet Todo al 50% abrió una convocatoria para cubrir 63 vacantes en diferentes áreas en Bogotá y Medellín.
La empresa, que agrupa marcas reconocidas como Chevignon, Esprit, Americanino y Rifle, lleva más de 20 años en el mercado y cuenta con 50 tiendas distribuidas en siete ciudades de Colombia. A través de Magneto Empleos, busca fortalecer su equipo de trabajo con talento en varios sectores.
Le puede interesar: Oportunidad para estudiantes: Claro busca practicantes en Bogotá, Medellín y otras ciudades