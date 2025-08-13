Aliste la hoja de vida: Ostu busca talento en Colombia: casi 2.000 cupos laborales en ventas, logística y más

La reconocida marca colombiana de ropa Ostu, que hace parte del Grupo Pash, tiene cerca de 2.000 ofertas de empleo en diferentes regiones del país para diferentes áreas. La compañía, que se caracteriza por su apuesta por la innovación y la excelencia, busca personas apasionadas, comprometidas y con deseos de crecer en un ambiente laboral dinámico y colaborativo. “Nos apasiona la innovación y la excelencia en todo lo que hacemos. Si estás buscando un ambiente de trabajo dinámico, colaborativo y lleno de oportunidades de crecimiento, ¡has llegado al lugar indicado! Estamos en búsqueda de personas talentosas y comprometidas que quieran formar parte de nuestra familia Ostu”, expresó la compañía en su lading de Magneto. Le puede interesar: ¿Busca empleo? Davivienda abrió vacantes para asesores y practicantes en todo el país

Sectores con más oportunidades

La compañía busca personas comprometidas y apasionadas para unirse a su equipo. FOTO: CORTESÍA

Las vacantes están distribuidas en varias áreas clave, entre ellas: - Ventas - Bodega, logística y transporte. - Servicio al cliente y afines. - Administración y oficina.

Ciudades y regiones con más vacantes

Las ofertas laborales se concentran principalmente en: Valle del Cauca: 500 vacantes. Antioquia: 400 vacantes. Bogotá: 338 vacantes. Atlántico: 200 vacantes. Lea más: Pactia tiene vacantes en Bogotá, Barranquilla y Medellín con sueldos de hasta $4 millones

Vacantes más destacadas de Ostu

Asesor Ventas Sabatino (Bogotá)

Salario: $ 1.423.500. Responsabilidades: El candidato ideal deberá cumplir con las siguientes habilidades: - Ventas: debe tener experiencia previa en procesos comerciales, ejecución de estrategias de ventas, prospección de nuevos clientes, negociación y cierre de ventas. Servicio al cliente: debe contar con habilidades para establecer relaciones sólidas con los clientes, atender sus necesidades y buscar su satisfacción con nuestros productos. - Asesoría comercial: será el encargado de brindar información y orientar a los clientes sobre los productos que ofrecemos. - Comunicación efectiva: debe tener habilidades para comunicarse de manera efectiva y persuasiva con los clientes para lograr ventas exitosas. Requisitos: - Ser bachiller - Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente. Aplique aquí.

Asesor Ventas Confección (Barranquilla)

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.500.000. Responsabilidades: - Vender colecciones de ropa mediante asesoramiento a clientes. - Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales. - Establecer relaciones sólidas con los clientes. - Brindar información y orientación sobre los productos. Requerimientos: - Ser bachiller. - Experiencia de 6 meses a un año en ventas y servicio al cliente. Postúlese en este enlace.

Auxiliar Operativo (Medellín)

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.500.000. Responsabilidades: · Surtir y recibir mercancía en bodega. · Realizar inventarios adecuados y precisos. · Distribuir mercancía eficientemente dentro del almacén. · Comunicarse de manera efectiva con clientes para lograr ventas exitosas. · Apoyar funciones operativas del almacén: caja, orden limpieza y surtido. Requerimientos: · Ser bachiller. · Experiencia mínima de un año en ventas y servicio al cliente. · Experiencia comprobable en el sector retail moda y calzado. Envíe la hoja de vida.

Cajero oficios varios (Bucaramanga)

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.600.000. Responsabilidades: - Administrar el punto de caja, controlar efectivo y medios de pago. - Realizar procesos de apertura y cierre de tienda. - Liderar personal y coordinar turnos operativos. - Ejecutar tareas administrativas y de control de inventario. - Garantizar una excelente experiencia al cliente. Requisitos: - Bachiller o técnico en áreas administrativas o afines. - Experiencia mínima de 1 año como cajero(a), líder de caja o coadministrador(a). - Conocimiento en manejo de efectivo, datáfono, bonos y medios de pago electrónicos. - Habilidades en liderazgo, organización, honestidad y servicio al cliente. Manejo básico de herramientas ofimáticas (Excel, correo, informes). Conozca más detalles aquí.

¿Cómo postularse?