Ofertas laborales de la semana: hay más de 150.000 disponibles en el país

La búsqueda de empleo sigue moviéndose en Colombia de cara al último trimestre del año y esta semana hay más de 151.000 ofertas laborales activas en diferentes sectores.
Las áreas con mayor demanda son Ventas, que concentra cerca de 70.000 cupos; Servicio al cliente y afines, con más de 66.000 oportunidades; Administración y oficina, con alrededor de 30.000; y bodega, logística y transporte, donde se reportan 18.000 vacantes.
De ese total, más de 111.000 puestos han sido catalogados como de contratación urgente, lo que significa que las empresas necesitan cubrirlos de inmediato.
Además, hay oportunidades para quienes apenas comienzan en el mercado laboral: más de 59.000 vacantes no exigen experiencia previa, lo que abre la puerta a jóvenes y personas en búsqueda de su primer empleo formal.
